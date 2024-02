De nombreuses manifestations ont eu lieu récemment, que ce soit en Argentine, en Belgique ou en Grèce. Les similitudes entre les images qui nous sont parvenues sont marquantes. Une constante : les photographes sont très proches de leurs sujets.

Je reprends la citation du légendaire photographe et correspondant de guerre hongrois Robert Capa : Si vos images ne sont pas assez bonnes, c’est parce que vous êtes trop loin. Pour obtenir des résultats optimaux, il faut oser plonger dans l’action, et idéalement s’être muni d’un objectif grand-angle. Ce dernier permet un cadrage large malgré la proximité de ce qu’on cherche à photographier.

Le photographe Agustin Marcarian a appliqué ce principe dans le cliché plus haut, ce qui nous permet de voir à la fois l’expression agressive du policier, son collègue qui gît au sol et les protestataires qui lui font face. On a l'impression qu’il va asséner un coup de matraque dans la prochaine seconde. On se sent au cœur de l'événement.

L'objectif grand-angle nous permet de voir tout ce qui se passe en périphérie. Un atout qui n’est pas négligeable.

Un agriculteur lance un œuf sur les policiers lors d'une manifestation devant le parlement européen, à Bruxelles, en Belgique, le 1er février 2024. Photo : Reuters / Yves Herman

Le photographe Yves Herman a réalisé plusieurs images saisissantes lors d’une manifestation d’agriculteurs devant le parlement européen, à Bruxelles.

Mais cette photo d’un homme « armé » d’un œuf et tenant sa canne de l’autre main m’a fait sourire. Il lance un œuf sur les policiers. Le grand-angle du photographe capture toute la scène.

Petit bémol : le geste du manifestant contraste avec l’attitude des gens derrière. Un passant boit un café. D'autres consultent leur téléphone avec une indifférence palpable. Ces éléments portent à confusion, il est difficile d’avoir une idée juste du degré de tension qui règne sur place. D'où l'importance pour Yves Herman d’envoyer plusieurs images pour bien documenter l’ambiance.

Une manifestation d'étudiants opposés à un projet de loi ouvrant la porte au privé dans l'enseignement universitaire a dégénéré à Athènes, en Grèce, le 1er février 2024. Photo : Reuters / Louisa Gouliamaki

À gauche, les policiers anti-émeutes, à droite, les jeunes manifestants. Des gaz lacrymogènes flottent dans l’air. Contrairement à l’image précédente, il n'y a aucune confusion. On comprend très bien ce qui se passe.

La photographe Louisa Gouliamaki a pris la décision de se placer directement entre les belligérants et de sortir son grand-angle. Un choix risqué, mais judicieux.

Mon clin d'œil de la semaine

La tension a grimpé rapidement, rue Sainte-Catherine, à Montréal, le 7 juin 2012, lors d'une manifestation contre la tenue du Grand Prix du Canada. Photo : La Presse / Ivanoh Demers

J’ai couvert une manifestation dans le centre-ville de Montréal, le 7 juin 2012, à l’époque des carrés rouges. La tension était à son comble entre les étudiants, qui voulaient cette fois-là bloquer la tenue du Grand Prix du Canada, et les forces de l’ordre.

Lorsque les choses se corsent et que les heurts commencent, ma stratégie est de foncer là où il y a de l'action pour une brève période de 10 à 15 secondes.

Quand j’ai aperçu le policier qui s’est précipité vers un jeune homme, je me suis approché, j’ai réalisé mes photos, puis je suis ressorti rapidement pour éviter de devenir une cible.

Parce que le risque est bien réel : les nerfs sont à vif autant chez les policiers que chez les manifestants et il n’est pas rare que des photographes et des journalistes soient pris à partie.

En quelques instants, l’adrénaline redescend. Puis il s'agit d'attendre le moment opportun pour y retourner, en tâchant d’être le plus prudent possible malgré tout. La tolérance au risque varie selon chaque individu.