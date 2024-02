Le maire de Québec à Boston en mars pour une mission économique

Le maire de Québec sera de passage à Boston du 20 au 22 mars à l’occasion de la conférence BuildingEnergy Boston. Des entreprises de professionnels du bâtiment vert et intelligent ainsi que des représentants de Québec International l’accompagneront.

Le BuildingEnergy Boston réunit des entrepreneurs et professionnels de la construction écoénergétique.

Priorisant le développement durable dans ses actions et ses projets, la Ville de Québec continue de s’inspirer des meilleures pratiques dans le domaine , explique le maire dans un communiqué.

La Ville de Québec sera l'hôtesse du forum Développer la ville autrement, le 21 février prochain, la conférence de Boston est une suite logique , ajoute Bruno Marchand.

Le maire et son équipe prévoient également échanger avec la Ville de Boston sur l’habitation et la décarbonation des bâtiments, visiter des centres d’innovation en technologies vertes, rencontrer des acteurs économiques ciblés par Québec International et souligner le mois de la Francophonie avec la Délégation du Québec à Boston.