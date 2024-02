Santé Î.-P.-É. veut rétablir complètement les soins intensifs à Summerside

La Régie de santé de l’Île-du-Prince-Édouard planifie de rétablir complètement le service de soins intensifs à l’Hôpital du comté de Prince, a indiqué le Dr Steven MacNeill, mercredi soir, lors d’une présentation devant un comité permanent de l’Assemblée législative, à Summerside.

C’est absolument nécessaire. Il ne peut y avoir aucun autre but , a affirmé le Dr MacNeil, membre de l’association qui représente le personnel médical de l'hôpital.

Son collègue, le Dr Daniel Albrechtson, juge encourageantes les mesures prises récemment par le gouvernement.

Santé Î.-P.-É. a établi un comité des opérations d'urgence concernant les soins intensifs à l’Hôpital du comté de Prince , a indiqué le Dr Albrechtson devant environ 120 personnes réunies mercredi soir.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Daniel Albrechtson (à gauche) et le Dr Steven MacNeill (à droite) ont donné une présentation devant le Comité permanent de l'Assemblée législative sur la santé et le développement social, le 7 février 2024, à Summerside. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Il y a plus de collaboration et de communication entre la direction de Santé Î.-P.-É. et les médecins de première ligne. Il faut poursuivre ces efforts , a-t-il ajouté.

Une grave pénurie de personnel médical

Steven MacNeill, qui a commencé à travailler comme urgentologue dans cet hôpital en 2002, a décrit les défis à surmonter.

Nous estimons que les pénuries actuelles de personnel à l’Hôpital du comté de Prince ont atteint un point presque insurmontable, et si on les laisse continuer et s'aggraver, elles affecteront notre capacité à maintenir des soins actifs dans cet hôpital , a souligné le Dr MacNeil.

Ouvrir en mode plein écran Environ 120 personnes ont assisté à la présentation donnée mercredi soir à Summerside. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

La pénurie de médecins se fait particulièrement sentir en médecine interne, en médecine familiale, en anesthésie et en chirurgie, a-t-il précisé. L’hôpital manque aussi d’infirmières et d’inhalothérapeutes.

Publicité

En conséquence, notre unité de soins intensifs est en ce moment une unité limitée de soins progressifs , a-t-il rappelé.

Une situation urgente

Quarante-deux médecins ont signé une lettre publique en janvier soulignant l’urgence de la situation à l’Hôpital du comté de Prince.

L'objectif de cette lettre et de notre plaidoyer en cours est d'encourager une action urgente et la collaboration de nos dirigeants, de soutenir nos collègues de toutes les professions médicales et de prévenir de nouvelles pertes de médecins et de personnel , a expliqué le Dr Daniel Albrechtson.

Le Dr Albrechtson a proposé au gouvernement d’encourager le recrutement de médecins par les pairs. Il a dit que les médecins et les communautés peuvent contribuer à une solution.

Le maire de Summerside, Dan Kutcher, a mentionné un courant d'opinion selon lequel parler des difficultés du système de santé risquerait d’effrayer des médecins potentiels. Il estime qu'il ne faut pas hésiter, au contraire.

Je pense qu’il est très important pour nous d’avoir l’esprit ouvert, d’être transparents et d'avoir des discussions franches , a souligné M. Kutcher.