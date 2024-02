Près de 80 % des besoins en pharmaciens ne sont pas comblés dans les urgences de la Mauricie et du Centre-du-Québec, selon une étude réalisée par l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec.

Dans le secteur de la dialyse rénale, près de 60 % des soins pharmaceutiques ne sont pas comblés, selon cette enquête qui dresse le portrait au 1er avril 2023.

Aux unités de soins intensifs et coronariens, 50 % des besoins en pharmaciens ne seraient pas comblés, selon l’association qui a publié jeudi un communiqué de presse à ce sujet.

Elle estime que cette découverture a des conséquences importantes, telles que l’ allongement des visites et du temps d’attente , l’ augmentation des risques d’incidents et d’accidents médicamenteux , l’ augmentation de la durée moyenne des hospitalisations , en plus des risques d’effets indésirables .

Il ne suffit pas de pourvoir les postes vacants; des centaines de pharmaciens supplémentaires sont nécessaires , écrit l’Association des pharmaciens des établissements de santé (APES) du Québec.

Elle demande au gouvernement d’améliorer les conditions de travail et les salaires des pharmaciens dans les établissements de santé et d’effectuer des modifications au niveau de la scolarité, notamment de rendre le programme de maîtrise plus accessible en leur permettant de suivre des cours à distance. En offrant plus de flexibilité [à la maîtrise], une telle mesure faciliterait la formation de nouveaux pharmaciens, particulièrement en région , croit l’association.