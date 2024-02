À Stephenville, dans l’ouest de Terre-Neuve, trois conseillers municipaux sur sept ont démissionné, le mois dernier. Un des anciens élus accuse le maire d’intimidation et évoque un climat de travail « toxique » au conseil municipal.

Lenny Tiller, qui a démissionné du conseil municipal le 11 janvier, explique que sa décision a surtout été prise pour s’occuper de ses deux grands-parents octogénaires. Mais il dit que les comportements du maire, Tom Rose, ont précipité son départ.

Cet homme m'a harcelé. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il m'a moqué, dénigré plusieurs fois , raconte Lenny Tiller, qui travaille comme aide-élève dans une école à St George’s.

Je passe mes journées à travailler avec des jeunes. On leur dit toujours de tenir tête, de ne pas supporter l’intimidation. J’ai démissionné parce que je ne pouvais plus supporter ce qui m’arrivait.

Lenny Tiller est depuis longtemps qualifié d’ opposition officielle du conseil municipal par le maire. L'ex-conseiller explique que lorsqu’il remettait en cause les décisions et les dépenses de la municipalité et du maire, notamment sur la vente controversée de l’aéroport de Stephenville au groupe Dymond, le climat de travail au conseil municipal devenait toxique .

Chaque fois que je votais non, il y avait une réunion ou on me disait : "Pourquoi fais-tu cela? Tu n’es pas l'opposition officielle du conseil municipal. Il n'y a pas d'opposition au conseil!" Ça devenait pénible [...] et pendant ce temps, ma famille souffrait à la maison parce que j’étais absent , poursuit Lenny Tiller.

Si je dois me battre et que ça ne donne jamais rien, il vaut mieux que je démissionne, que je m'occupe de ma famille et que je me représente à l'avenir lorsque les choses iront un peu mieux et qu'il n'y aura pas une telle culture toxique au sein du conseil municipal .

Le maire se défend

Tom Rose souligne qu’au moment du départ de Lenny Tiller, ce dernier n’a fait aucune mention d’intimidation .

Il parlait de ses responsabilités familiales envers ses grands-parents , affirme le maire, qui nie l’existence d’un environnement de travail toxique au conseil municipal.

Tom Rose est maire de Stephenville, dans l'ouest de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il n’a pas aimé être conseiller municipal et il a démissionné , poursuit-il. Il s’est présenté, puis il a démissionné avant de finir son mandat.

Les trois conseillers à démissionner étaient les élus les plus jeunes du conseil municipal.

Tracy Boland, qui a acheté et rouvert la boutique Arlims, en juin dernier, a démissionné à la fin janvier. Elle a décliné une demande d’entrevue.

Tristan Hulan, l’autre conseiller démissionnaire, n’était pas disponible, mais l’homme d’affaires a indiqué au site d’actualités AllNewfoundlandLabrador, la semaine dernière, qu’il est de plus en plus occupé et n’a pas assez de temps pour s’acquitter de ses tâches en tant qu’élu municipal.

Lenny Tiller affirme qu’il ne croit pas que la démission de deux autres conseillers est directement liée à l’ambiance des rencontres du conseil municipal.

Plusieurs dossiers chauds

Le maire Rose rappelle que le conseil municipal gère plusieurs gros dossiers et essaie de préparer le terrain pour deux projets controversés : l’usine d’hydrogène et d’ammoniac proposé par World Energy GH2, ainsi que le projet d’expansion de l’aéroport de Stephenville, mené par le groupe Dymond.

La mairie de Stephenville, en janvier 2023. Trois conseillers sur sept ont démissionné du conseil municipal de la ville, le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Si la communauté d’affaires soutient le projet de World Energy, plusieurs résidents s’inquiètent des impacts environnementaux de l’installation de plus de 150 éoliennes de 200 m de hauteur dans la péninsule de Port-au-Port. Ces turbines alimenteraient l’usine en énergie verte.

La vente de l’aéroport au groupe Dymond, qui promet des centaines de millions de dollars en investissements, des centaines d’emplois, le retour des vols commerciaux et la construction d’une usine pour fabriquer des drones futuristes de 25 m de long, fait sourciller certains électeurs.

Ça a un impact, cette négativité , affirme Tom Rose.

Douze candidats à l'élection partielle

Lenny Tiller croit que les électeurs manquent de confiance envers la municipalité.

Ils n'ont plus confiance, sur l’aéroport, sur World Energy. Les gens ne croient pas à ce qu’on leur dit , estime-t-il.

Douze hommes se présentent pour remplacer les trois conseillers démissionnaires.

L’élection partielle aura lieu le 6 mars.