Des infections bactériennes causant des pneumonies et des méningites augmentent en Alberta

Les maladies pneumococciques dues à des infections bactériennes causant des pneumonies et des méningites sont en augmentation en Alberta. Le nombre de cas a presque doublé en cinq ans et causé 62 décès l’an dernier, selon Services de santé Alberta (AHS).

La bactérie en cause est connue sous le nom de Streptococcus pneumoniae. Il en existe une centaine de variants. Ces bactéries peuvent vivre dans les voies respiratoires et, dans de nombreux cas, sans entraîner aucun symptôme.

Dans leur forme la plus bénigne, elles peuvent causer des problèmes tels qu’une infection de l'oreille moyenne également appelée otite moyenne. Mais lorsqu'elles envahissent des parties du corps normalement exemptes de germes et qu'elles deviennent invasives, elles peuvent provoquer une pneumonie, une méningite et une septicémie.

Spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Calgary, le Dr Jim Kellner étudie les schémas de maladies pneumococciques invasives depuis 1998. Il se dit préoccupé.

Dans toutes les tranches d'âge, on observe une augmentation du nombre de cas et du taux d'incidence, qui atteint les niveaux les plus élevés que j'aie jamais vus.

Le Dr Jim Kellner est spécialiste des maladies infectieuses. Il étudie les schémas de maladies pneumococciques invasives à Calgary depuis 1998.

Les chiffres ont presque doublé en cinq ans

Les données provinciales montrent que le nombre de cas de maladies pneumococciques invasives a atteint 812 l'année dernière, contre 481 en 2018.

Les cas ont cependant diminué en 2020 et 2021, une baisse que les médecins attribuent aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Les hospitalisations sont passées de 398 à 681 au cours de la même période de cinq ans, tandis que le nombre de décès est passé de 42 à 62.

Les taux d'hospitalisation et de décès par population sont également en hausse, selon les chiffres d' AHS .

Si la grande majorité des cas graves signalés l'an dernier concernaient des adultes, 44 des 681 personnes hospitalisées en 2023 avaient moins de 18 ans et deux enfants en sont décédés.

Pédiatre à l'Hôpital pour enfants Stollery d’Edmonton, le Dr Sam Wong est inquiet de constater une augmentation du nombre de maladies infectieuses .

Des cas graves chez des enfants

Au cours des dernières semaines, le Dr Wong a soigné de nombreux enfants, dont certains se sont retrouvés aux soins intensifs après avoir développé une pneumonie et présenté d'importantes accumulations de liquide autour des poumons.

Ces cas ont nécessité la mise en place d'un drain thoracique.

Drainer plus d'un litre de liquide chez un enfant de 5 ans, c'est un gros volume. Ensuite, ils décompensent et finissent par devoir être intubés et nécessiter une assistance respiratoire ainsi qu'un soutien de la pression artérielle.

Le Dr Sam Wong est pédiatre basé à Edmonton et président de la section pédiatrique de l'Association médicale de l'Alberta.

Le Dr Jim Kellner a noté les taux de mortalité suivants pour les maladies pneumococciques invasives dans la région de Calgary :

Chez les moins de 18 ans : 3 % ;

Chez les plus de 18 ans : 10 % ;

Chez les 65 ans et plus : 15 % ;

Chez les plus de 85 ans : 25 %.

Il estime que ces taux sont frappants, bien qu'il s'agisse d'une maladie parfaitement traitable avec des antibiotiques dans les cas les plus graves .

Lien avec les poussées virales

Le Dr Kellner estime qu'il ne fait aucun doute que les récentes poussées virales jouent un rôle clé dans la hausse des cas, étant donné que la maladie se manifeste souvent par une infection secondaire.

Les infections virales provoquent une inflammation des voies respiratoires, ce qui facilite l'invasion des bactéries.

Les infections secondaires se limitent souvent aux oreilles et aux sinus, mais les bactéries peuvent également se retrouver dans la circulation sanguine et atteindre des organes tels que les poumons et le cerveau.

L'année dernière, le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe ont fait un bond gigantesque , rappelle-t-il. Cela a eu une influence considérable sur l'augmentation et le très grand nombre d'infections. »

Taux de vaccination en baisse

Les vaccins antipneumococciques sont fournis dans le cadre de la vaccination systématique des enfants. Ils sont aussi financés pour les 65 ans et plus.

Les données provinciales montrent que les taux d'immunisation des enfants sont en baisse. En 2008, 90,5 % des enfants albertains avaient reçu trois doses de vaccin antipneumococcique avant l'âge de 2 ans. En 2022, ce taux était tombé à 80,8 %.

D'après le Dr Kellner, de nouvelles formulations ont récemment été approuvées au Canada. On peut espérer que les nouveaux vaccins auront un impact qui permettra de mieux contrôler la maladie.

Avec les informations de Jennifer Lee