Le groupe à but non lucratif qui gère la piscine extérieure d'Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse, planifie une réunion pour discuter de ce qui doit être fait pour la rouvrir.

Le revêtement de la piscine a 16 ans, il fuit et il ne peut plus être réparé. Il doit donc être remplacé, ce qui signifie que la piscine sera fermée cet été.

La Société des amis de la piscine Annapolis aimerait qu’elle soit à nouveau opérationnelle pour l’été 2025, mais pour y parvenir, le groupe devra amasser beaucoup d’argent.

Anna Kate Newman, membre de la société, indique qu’une première estimation évaluait le coût des travaux à 500 000 $. Par contre de nouvelles estimations suggèrent que le travail pourrait être réalisé pour la moitié de ce montant.

Nous pensons maintenant que nous devons trouver au moins 250 000 $ pour ramener notre piscine , dit-elle. Annapolis Royal est une ville balnéaire d'environ 500 habitants. Nous sommes petits, mais nous sommes capables.

Anna Kate Newman est membre de la Société des amis de la piscine Annapolis.

Nous pensons pouvoir y parvenir avec un peu d'ingéniosité.

La société a déjà demandé de l'argent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, à la ville et à la municipalité du comté d'Annapolis.

Nous allons l'aborder sous différents angles, avec des subventions, des demandes de dons directs de la part des entreprises et des particuliers, et également par le biais de campagne de financement à l'ancienne , explique la mère de deux filles âgées de neuf et 12 ans .

Pour de nombreuses familles qui vivent à Annapolis Royal ou qui passent des vacances à proximité, la piscine est un endroit populaire pour se retrouver entre amis.

Ce sera un très mauvais été sans un endroit où se rafraîchir et un endroit où les enfants peuvent retrouver leurs amis , déplore Anna Kate Newman.

Dans notre communauté, il n'y a pas grand-chose de disponible pour les enfants.

La piscine a reçu 9000 visites en 2023.

Lors d'une récente réunion du comité législatif, le député d'Annapolis, Carmen Kerr, a fait pression en faveur du groupe auprès du haut fonctionnaire du ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine.

Après la réunion, le sous-ministre Justin Huston a déclaré que les projets de patinoires et de piscines ne s'intègrent pas toujours parfaitement dans un programme, mais nous voulons travailler avec ces communautés, en particulier s'il s'agit d'atouts communautaires très importants.

Il a ajouté qu'il y avait eu des discussions positives entre la société et le ministère.

Anna Kate Newman et les autres membres de la Société attendent avec impatience la réunion communautaire pour proposer des idées d'événements et élargir leur équipe pour la campagne de financement.

Avec les informations de Jean Laroche