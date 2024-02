Le président-directeur général de Flying Whales Québec, une entreprise française qui souhaite construire des ballons dirigeables destinés aux transports de marchandises au Québec, confirme que Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke sont dans la courte liste de villes où elle pourrait installer son usine.

On avait une quinzaine de sites qui avaient été identifiés et petit à petit, au fur et à mesure des étapes de sélection, selon les différents critères, on arrive maintenant à un résultat où on a 3 villes , indique le dirigeant de la branche québécoise, Arnaud Thioulouse.

Ce sont trois sites qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour nous et avec qui on rentre dans des études plus détaillées de concertation avec les villes , affirme le président-directeur général (PDG).

Des études de géotechnique, de topographie, de schéma de navigation aérienne et environnementale, notamment, sont effectuées dans les trois villes.

Ils ont tous des avantages et des inconvénients et à ce stade-là, on n'est pas capable de dire lequel sera préféré, mais les trois sont très bons, explique-t-il. Il y a vraiment un grand intérêt avec nos interlocuteurs, donc on est très content de cet engouement.

L'entreprise a besoin d'un grand terrain plat pour installer son usine.

Une usine en fonction en 2027

La décision finale quant au site qui sera choisi devrait être prise à la mi-année , indique Arnaud Thioulouse.

L'objectif, c'est qu'on ait des dirigeables qui puissent sortir de l'usine en 2027, donc c'est la date en fait où on aura notre certification à la suite des essais en vol qui seront menés en France , précise-t-il.

L’usine servirait à assembler les ballons dirigeables dont les pièces proviendraient de différents fournisseurs.

L’usine devrait employer 300 personnes, selon le PDG de Flying Whales.

Le gouvernement du Québec avait annoncé un investissement de 30 millions de dollars dans cette entreprise en 2019.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin