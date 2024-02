Négociations salariales : SGEU et le gouvernement provincial arrivent à une impasse

Après plus d'un an de discussions, les négociations entre le Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU) et la province sont arrivées à « une impasse », annonce le syndicat.

Par voie de communiqué, le syndicat indique qu'il demande des augmentations salariales dues à la hausse du coût de la vie, une amélioration des congés de maladie qui comprend des jours de congés maladie pour la santé mentale.

Le syndicat veut aussi qu'il y ait des dispositions salariales améliorées pour les employés qui sont impliqués dans la transmission de services essentiels pendant la pandémie, ainsi qu'une modeste augmentation des pensions.

Au cours des dernières années, nos membres qui sont des employés de première ligne ont dû faire face à une pandémie, à une crise en santé mentale et une crise de toxicomanie, ainsi qu'à la hausse du coût de la vie et à une saison d'incendies de forêt sans précédent , indique Lori Bossaer, la présidente du comité de négociations du SGEU .

Ces employés dévoués fournissent des programmes et des services importants aux résidents de la Saskatchewan et ils méritent d'avoir une convention collective qui reconnaisse et soutienne le travail qu'ils accomplissent , ajoute-t-elle.

Le syndicat représente plus de 11 000 membres qui travaillent dans des ministères et des agences gouvernementales dans toute la province, ainsi que des pompiers, des agents correctionnels, des travailleurs de la protection de l'enfance, des agents de conservation et des opérateurs d'équipement.

Ces derniers sont sans contrat de travail depuis le 30 septembre 2022.

Après plus d'un an de négociations, nous sommes déçus que le gouvernement de la Saskatchewan ne soit pas disposé à négocier des améliorations équitables pour un nouveau contrat , affirme Lori Bossaer.

Le syndicat a demandé au ministre des Relations du travail et de la sécurité au travail de la Saskatchewan de nommer un médiateur ou un conciliateur pour aider les deux parties à négocier et conclure une convention collective satisfaisante.