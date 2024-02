Deux stations de radio de Drummondville touchées par la restructuration chez Bell

Un autre coup dur pour l'industrie des médias. La maison mère de Bell Média va supprimer 9 % de sa main-d'œuvre, l'équivalent de 4800 postes à l'échelle du pays. Une nouvelle qui aura des impacts en Estrie et dans le Centre-du-Québec notamment.

En plus d'abolir des milliers de postes, le conglomérat BCE (Bell) vend 45 de ses 103 radios régionales, dont deux sont situées à Drummondville.

Les stations CHRD-FM (Rouge 105,3) et CJDM-FM (Énergie 92,1) ont donc été vendues à Arsenal Media Inc., l'actuel propriétaire des stations de Victoriaville, de Thetford Mines et de Lac-Mégantic.

Le président d'Arsenal Média, Sylvain Chamberland, en entrevue avec Radio-Canada, a tenté de rassurer les employés des stations de Drummondville. On n'achète pas pour le fermer. On achète parce que notre plan d'affaires fonctionne et on fonctionne avec des employés , dit-il.

Publicité

Cinq autres stations régionales ailleurs au Québec ont également été achetées par le même propriétaire.

D'autres stations radiophoniques, principalement situées en Ontario, en Atlantique et en Colombie-Britannique, ont aussi été délaissées par BCE.

Abolition de postes

C'est la plus importante restructuration de l'entreprise depuis 30 ans. BCE dit vouloir économiser près de 250 millions de dollars avec ces coupures.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada Estrie, deux journalistes de Sherbrooke qui travaillent à la radio de Noovo Info auraient perdu leur emploi jeudi matin.

Ça s'est fait très rapidement ce matin , confie l'ancien journaliste chez Noovo Info à Sherbrooke, Antoine Desrosiers.

Ouvrir en mode plein écran BCE réduit ses effectifs de 9 %. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

C'était une surprise un peu pour tout le monde. On est dans une crise médiatique présentement qui est très importante, mais de là à dire qu'on si attendait, qu'on allait un jour se faire appeler dans le bureau pour dire que c'est notre tour malheureusement, je ne pense pas qu'on peut s'y attendre et qu'on s'y attendait , raconte-t-il.

Peu de détails ont circulé concernant ces compressions depuis l'annonce. Cependant, des réunions avec les employés sont prévues dans la journée. Les échanges en matinée à la station de Noovo Info à Sherbrooke se sont déroulés dans l' empathie et l' amour , souligne Antoine Desrosiers.

C'est un coup dur parce que pour l'information régionale, c'est très important d'avoir des gens ici localement qui font de la nouvelle régionale.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Jean-François Dumas.