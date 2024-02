Deux stations de radio de Drummondville touchées par la restructuration chez Bell

Le conglomérat BCE (Bell) abolit 4800 postes en plus de vendre 45 de ses 103 radios régionales, dont deux sont situées à Drummondville.

Les stations CHRD-FM (Rouge 105,3) et CJDM-FM (Énergie 92,1) ont donc été vendues à Arsenal Media Inc qui est déjà propriétaire des stations de Victoriaville, de Thetford Mines et de Lac-Mégantic.

Cinq autres stations régionales ailleurs au Québec ont également été achetées par le même propriétaire.

D'autres stations radiophoniques, principalement situées en Ontario, en Atlantique et en Colombie-Britannique, ont aussi été délaissées par BCE.

Abolition de postes

C'est la plus importante restructuration de l'entreprise depuis 30 ans. BCE supprime 9 % de sa main d'œuvre.

Peu de détails ont circulé concernant ces compressions depuis l'annonce jeudi matin. Cependant, des réunions avec les employés sont prévues jeudi avant-midi.

Plus de détails à venir...