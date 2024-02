En quelques minutes seulement, les 18 000 billets se sont envolés pour le match du 16 février de la Ligue professionnelle de hockey féminin ( LPHF ) opposant l’équipe de Montréal à celle de Toronto. Pour la Manitobaine Jocelyne Larocque, qui joue pour l’équipe torontoise, cela démontre l'intérêt croissant des gens pour le sport féminin.

Cet affrontement, surnommé la bataille de Bay Street , aura lieu à l’aréna Banque Scotia de Toronto.

C’est fou! La ville vibre au rythme de l’équipe. C’est complètement génial , affirme Jocelyne Larocque.

C’est à Sainte-Anne-des-Chênes, au Manitoba, qu'est née la passion de Jocelyne pour le hockey.

Ma grande sœur [Chantal] jouait au hockey. J'étais la petite sœur qui voulait faire tout ce que sa grande sœur faisait. Je voulais lui ressembler. Dès que j’ai commencé à jouer, j'ai adoré , explique-t-elle.

Elle est comme le yin à mon yang. Saint-Anne est une petite ville où il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au hockey. Nous étions à la patinoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. C'était toujours le hockey, le hockey, le hockey , raconte Chantal Larocque, son aînée de 18 mois.

Un rêve devenu réalité

En grandissant, Jocelyne Larocque rêvait de jouer dans la Ligue nationale de hockey ( LNH ).

On se moquait de moi parce que les filles ne jouaient pas dans la LNH . J'ai toujours eu l'impression que mon rêve était stupide et que je ne pouvais pas faire ce que je voulais , se souvient-elle. Il n’y avait pas de ligues professionnelles pour les femmes à l’époque. C’était la dure réalité... Une femme ne pouvait pas rêver de gagner sa vie en jouant au hockey. De nombreuses joueuses devaient prendre leur retraite après l'université.

La création de la LPHF en 2023 change les choses pour les hockeyeuses.

Le sport féminin n’a pas toujours été pris au sérieux. On savait qu’il fallait se battre et accepter de jouer si et seulement si une véritable ligue était mise sur pied , affirme Jocelyne Larocque.

Son rêve s'est enfin réalisé quand elle a disputé son premier match pour la LPHF le 1er janvier dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le 23 septembre 2023, Jocelyne Larocque (à droite) a été sélectionnée par l'équipe de Toronto au deuxième du tout premier repêchage de la LPHF. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

L'importance de la visibilité

À défaut de pouvoir jouer dans la LNH , la jeune Jocelyne s’était fixé un autre objectif.

Je regardais à la télévision l’équipe nationale féminine de hockey aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 et je me suis dit que je voulais jouer pour l'équipe du Canada , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Jocelyne Larocque a remporté trois médailles aux Jeux olympiques : l'or en 2014 à Sotchi, l'argent en 2018 à Pyeongchang et l'or à nouveau en 2022 à Beijing. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le fait de voir des femmes jouer au hockey à la télévision l’a beaucoup inspirée.

Selon moi, c’est important de savoir, quand on est jeune, que notre rêve est réalisable. La LPHF permet aux jeunes filles qui jouent au hockey de se fixer un objectif concret , explique la triple médaillée olympique.

Selon Chantal Larocque, c'est maintenant sa petite sœur Jocelyne qui est la source d'inspiration de la prochaine génération de hockeyeuses.

Les femmes de la LPHF que l’on voit jouer à la télévision pavent la voie pour la prochaine génération. Ma fille va pouvoir grandir en les regardant. Parfois, je pense que les gens oublient ce que cela représente pour les jeunes filles , souligne Chantal Larocque.

Maintenant, les jeunes filles peuvent avoir le même rêve que les jeunes garçons.

Jouer à Winnipeg

2:41 La hockeyeuse Jocelyne Larocque Photo : Radio-Canada

Lorsque questionnée à savoir si elle souhaite jouer à Winnipeg advenant la création d'une équipe de la LPHF dans la capitale du Manitoba, Jocelyne Larocque répond sans hésitation : Oh, je le ferais. Je le ferais, oui!

Je pense honnêtement que Winnipeg est un bon emplacement, non seulement en raison de sa position géographique, mais aussi parce que je pense que les partisans vont soutenir l’équipe , explique la Manitobaine de 35 ans.

Depuis le début de sa carrière de hockeyeuse, Jocelyne Larocque n’a pas souvent eu l'occasion de jouer à Winnipeg.

Son dernier match au Canada Life Centre remonte à 2017. L'équipe nationale de hockey féminin y avait alors disputé un match préparatoire en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang.