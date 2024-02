Deux militaires de la base de Petawawa, en Ontario, sont accusés de trafic de drogue

Deux militaires sont accusés d'avoir fait le trafic de cocaïne et de méthamphétamine sur la base des Forces armées à Petawawa, en Ontario, et dans la région.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes affirme que les deux militaires ont été accusés mardi à la suite d'une enquête ouverte en décembre.

L’un d’eux est accusé de possession et de trafic de substances contrôlées, de possession d'une arme dans un dessein dangereux et d'entreposage négligent d'une arme à feu. Le deuxième est accusé de possession de substances contrôlées et de trafic.

Les deux militaires sont membres du 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada, basé à Petawawa, mais les accusations ont été portées devant un tribunal civil et l'affaire ne sera donc pas entendue en cour martiale.