Aujourd’hui, l’homme natif de la communauté noire historique de North Preston reconnait l'importance que la représentation peut avoir dans la vie des étudiants.

Pendant longtemps, devenir enseignant n'était pas dans mon esprit et ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était quelque chose qui était une possibilité pour moi , dit l'enseignante de 3e et 4e années à l’école primaire St. Joseph's-Alexander McKay.

Il a été inspiré par certains des modèles de sa vie qui étaient des hommes noirs à la fois enseignants et entraîneurs. L'année dernière, il a obtenu son diplôme d'enseignement de l'Université Mount Saint Vincent.

C'est la carrière parfaite pour moi , affirme-t-il.

Les centres régionaux d'éducation de la province et le Conseil scolaire acadien francophone (CSAP) cherchent à diversifier leur personnel, ils tentent de trouver un moyen de recruter davantage d'enseignants issus des communautés noires, autochtones et d'autres communautés racialisées.

David Phillip est le coordonnateur de l'éducation des Afro-Néo-Écossais au Centre d'éducation régionale Tri-County.

Le Centre régional d'éducation Tri-County, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, par exemple, propose des offres d'emploi destinées à des personnes d'horizons divers qui suivent des programmes d'éducation et obtiendront leur diplôme avant la prochaine année scolaire.

Impossible pour le moment d’évaluer l'ampleur du travail à accomplir en matière de diversité du personnel, car il n'y a pas de statistiques en la matière. Par contre, des données devraient être recueillies cet hiver.

Une réflexion de la population étudiante

David Phillip, coordonnateur de l'éducation afro-néo-écossaise pour Tri-County, et Brandy Jarvis-Nickerson, coordonnatrice de l'éducation mi'kmaq du centre, disent que la première chose que les élèves voudraient voir c’est une meilleure représentation.

Ils veulent se voir représentés devant la classe , indique David Phillip lors d'une récente interview. Ils veulent se voir reflétés dans le programme scolaire et dans les documents sources utilisés dans les écoles.

Les étudiants recherchent des personnes en qui ils peuvent avoir confiance et avec qui ils peuvent s'identifier, ajoute Brandy Jarvis-Nickerson. Selon elle, ça va au-delà de la race et de la culture, surtout dans les établissements sans grande diversité au sein du personnel.

C'est quelqu'un qui s'intéresse à qui ils sont en tant qu'individu et en tant que famille , dit-elle. Quelqu'un qui s'intéresse à qui ils sont en dehors de l'école et pas seulement en tant qu'élèves.

Brandy Jarvis-Nickerson est la coordonnatrice de l'éducation mi'kmaw au Centre régional d'éducation Tri-County.

Brandy Jarvis-Nickerson et David Phillip se tournent souvent vers la communauté pour aider à apporter des ressources dans les écoles, comme des conférenciers invités, et parfois pour amener des étudiants dans les communautés pour des événements et des activités culturelles.

Les deux travaillent également avec des collègues pour aider à évaluer les pratiques pédagogiques afin de garantir qu'elles sont inclusives, y compris le matériel utilisé.

Nous essayons d'attirer l'attention sur certaines des choses qui manquent dans le système et certaines des choses dont les élèves estiment avoir besoin pour réussir.

Ils témoignent de populations étudiantes de plus en plus diversifiées. Les statistiques du ministère de l'Éducation de septembre 2023 donnent un aperçu de cette réalité.

Selon le nombre de personnes qui se sont identifiées, le pourcentage d’élèves qui s’identifient comme autochtones varie de 4,7 % au Conseil scolaire acadien provincial à 9,7 % au centre d’éducation Tri-County.

Le pourcentage d'étudiants qui s'identifient comme étant d'ascendance africaine varie de 2,3 % au centre d’éducation de la Rive-Sud à 10,9 % au centre d’éducation d’Halifax.

Les chiffres sont encore plus élevés lorsque d’autres origines culturelles sont incluses. David Phillip souhaiterait aussi que les discussions sur la diversité incluent la communauté LGBTQ+ et les personnes handicapées.

