Plus de la moitié des cas de gelure chez Horizon surviennent chez les sans-abris

Plus de la moitié des patients soignés pour des gelures dans les établissements du Réseau de santé Horizon, au Nouveau-Brunswick, sont des sans-abris.

Horizon signale neuf cas survenus l’hiver dernier. Cinq d’entre eux (55 %) n’avaient pas de logement ou vivaient dans la rue, précise la Dre Patricia Bryden, cheffe clinique des soins chirurgicaux chez Horizon. Deux patients ont dû subir une amputation.

Il y a eu 15 cas de gelure l’année précédente. Neuf d’entre eux (60 %) étaient des sans-abris. Il y a également eu deux amputations.

Les amputations sont rares

Comme la cause la plus courante de gelures est une exposition prolongée au froid, qui gèle la peau et les tissus sous-jacents, la population sans abri court souvent un risque plus élevé , explique la Dre Bryden.

La majorité des cas sont traitables. Les gelures peuvent s'aggraver en l’absence de soins médicaux. L’amputation est très rare et seulement pour les cas les plus graves , indique Patricia Bryden.

En janvier, Jamie Langille, un homme de 43 ans qui vivait sous une tente dans un secteur boisé à Saint-Jean, a perdu sa jambe gauche amputée sous le genou et la moitié de son pied droit en raison de graves gelures. Il a expliqué qu’il s’était endormi ce soir-là en ayant les pieds mouillés. Ils ont gelé et il a souffert de gangrène.

Ouvrir en mode plein écran Jamie Langille a perdu une partie de sa jambe gauche et une partie de son pied droit, qui ont été amputés le 19 janvier pour de graves gelures. Photo : Catherine Driscoll

Les gelures sont évitables. Quelques précautions simples, comme porter plusieurs couches de vêtements chauds et secs, éviter une exposition prolongée au froid et au vent et reconnaître les signes de gelures au fur et à mesure qu'ils surviennent, peuvent aider à réduire le risque , conseille la Dre Bryden.

Choquant, mais non surprenant

Ces données sont choquantes, mais non surprenantes étant donné les conditions de vie des sans-abris, souligne Johanne McCullough, fondatrice et directrice de l’organisation communautaire Street Team SJ , qui aide les sans-abris.

Ouvrir en mode plein écran Johanne McCullough est la directrice de l’organisation communautaire Street Team SJ, qui aide les sans-abris dans la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté/Johanne McCullough

Nous essayons d’informer les gens que nous croisons et de leur donner tout ce que nous pouvons pour qu’ils se protègent , affirme Mme McCullough.

L’organisation a demandé à la communauté de donner des vêtements chauds pour les mains et les pieds à la suite du cas de Jamie Langille. Elle a reçu environ 40 boîtes, ce qui devrait suffire pour le reste de l’hiver.

Mme McCullough dit être très reconnaissante pour ces dons qui remplissent une petite salle d’entreposage. Il s’agit de vêtements d’hiver, de bottes, de couvertures et d’argent. L’organisation en profite pour acheter des sacs de couchage d’hiver.

Ouvrir en mode plein écran Johanne McCullough, de Street Team SJ, est renversée par les dons recueillis ces dernières semaines. Photo : Gracieuseté/Johanne McCullough

Une infirmière qui fait du bénévolat forme des membres de l’équipe pour reconnaître les signes de gelures et informer les sans-abris des moyens de prévention.

C’est difficile lorsque vous vivez dehors. En fin de compte, la meilleure solution est de ne pas vivre dehors, n’est-ce pas? , ajoute Mme McCullough.

En 2020-21, seulement l’un des sept cas de gelures soignés chez Horizon était un sans-abri. Deux personnes ont dû subir une amputation. Il n’y a eu aucun sans-abri parmi les six cas soignés en 2019-2020 ni parmi les sept cas soignés en 2018-2019, et personne n’avait subi d’amputation pour cela.