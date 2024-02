Un programme vient donner un coup de pouce aux agriculteurs pour se mettre au vert

Un programme pilote viendra aider les agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard dans leur transition vers des pratiques moins émettrices de gaz à effet de serre (GES), a annoncé le gouvernement provincial, mercredi.

Cet incitatif financier permettra aux exploitants de compenser leurs coûts s'ils décident de changer leur matériel au profit de technologies plus propres et d'optimiser, tant sur le plan de l'utilisation que du coût, leur consommation énergétique.

Le programme bénéficie d'un investissement provincial de l'ordre de 1,4 million $.

Un programme pilote d'un an

Le ministre de l'Agriculture, Bloyce Thompson, s'est réjoui dans un communiqué que son gouvernement fasse en sorte qu'une vie plus abordable et plus respectueuse de l'environnement devienne également une réalité pour le secteur agricole.

Le programme pilote est lancé pour une durée d'un an seulement, mais est susceptible d'être renouvelé par la suite selon son succès.

Ouvrir en mode plein écran L'agriculture est un secteur économique clé de la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Les émissions de GES des différents secteurs économiques font actuellement débat dans certaines provinces, comme en Alberta, qui a refusé en bloc cette semaine le plafond d'émissions provenant des sables bitumineux que souhaite lui imposer Ottawa. Selon un économiste albertain interrogé par La Presse Canadienne, l'industrie agricole canadienne libère à peu près la même quantité de carbone que les sables bitumineux.

Le secteur agricole de l'Île-du-Prince-Édouard est l'un des principaux moteurs de l'économie de la province, les recettes agricoles étant évaluées à 740,7 millions $ pour l'année 2022, selon le communiqué.