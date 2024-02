Le conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) indique avoir reçu un peu plus de 17,6 millions de dollars en redevances minières pour l’année 2023-2024.

C'est ce qu'il a dévoilé mercredi soir lors d'une présentation des finances du conseil à la population.

La communauté innue précise avoir reçu durant cette période environ 7,5 millions de dollars d’ArcelorMittal, environ 250 000 dollars de Tata Steel Canada, plus de cinq millions de dollars de Minerai de fer Québec (MFQ) et plus de 2,5 millions de dollars de la part de Rio Tinto.

Ce tableau a été présenté mercredi soir par la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Les redevances minières en 2022-2023 sont semblables aux deux années précédentes. Photo : Youtube/Uashat Mak Mani-utenam

Les sommes recueillies des redevances minières servent notamment à financer la construction de maisons à Uashat mak Mani-utenam.

Elles servent aussi à contribuer aux coffres de la communauté de Matimekush-Lac John à la hauteur d’environ 2,1 millions de dollars et à un Fonds des générations.

Lors de la présentation de ses finances au musée Shaputuan, une personne a également joué du teueikan, ce tambour innu qui favorise une bonne chasse. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La conseillère du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Rose-Anne Grégoire, ouvre la porte à ce que la communauté reçoive davantage de redevances minières dans les prochaines années.

Je suis contente des résultats des finances. On va continuer [dans la bonne direction].

Pour se faire, elle estime que les Innus de sa communauté doivent utiliser les redevances à certaines fins, notamment communautaires.

C’est sûr que pour les redevances minières, il va falloir faire un rassemblement. Il faut faire des activités comme des activités communautaires et culturelles. Il faut trouver des idées auprès de la population , souligne-t-elle.

175 M$ de dépenses en 2023-2024

Le conseil de Uashat mak Mani-utenam prévoit des dépenses d’un peu plus de 175 millions de dollars pour l’année 2023-2024.

Cette somme représente une augmentation de plus de 17 millions de dollars par rapport à 2022-2023, qui avaient totalisé environ 158 millions de dollars.

La hausse est encore plus grande lorsqu'elle est comparée aux dépenses de 2021-2022, qui ont totalisé près de 131 millions de dollars.

Selon la directrice du secteur de l’Administration et des Finances de Uashat mak Mani-utenam, Annick Lelièvre, les hausses des dernières années sont dues en bonne partie aux coûts de construction et des infrastructures.

Par exemple, en 2022-2023, on a fait le bâtiment de l’usine de traitement d’eau potable et d’eaux usées à Mani-utenam. Ce sont de très grosses dépenses pour cette réfection , indique-t-elle.

La prochaine présentation des finances de la communauté doit avoir lieu en septembre prochain.