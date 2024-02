La MRC de L’Île-d’Orléans ne se prononce pas sur la liberté de presse du journal local

Aucune question sur la situation du Journal Autour de l’île mis en demeure par la municipalité de Sainte-Pétronille n’a pu être posée lors du conseil de la MRC de L'Île-d'Orléans. La préfète, Lina Labbé, s’est contentée de lire à haute voix la lettre envoyée à la direction du journal par la MRC, conservant le statu quo au niveau de l’entente de financement.

C’était la première réunion, mercredi soir, du conseil de la MRC depuis le conflit de Sainte-Pétronille. La petite salle était pleine à craquer avec près d’une trentaine de personnes assises dans les deux seules rangées de chaises. La directrice et le rédacteur en chef d’Autour de l’île étaient d’ailleurs présents, mais il n'y a finalement eu qu'une seule personne qui a posé des questions.

La préfète dit ne pas vouloir nuire à l’enquête de la Commission municipale du Québec. Concernant les questions pour le journal Autour de l'île, étant donné qu'il y a une enquête en cours, on n'aura pas de discussion sur le journal Autour de l'île, ni de commentaire ni de question , plaide-t-elle, après la lecture de la lettre.

Ouvrir en mode plein écran La préfète de la MRC et mairesse de la municipalité Saint-François, Lina Labbé, assise à côté de la directrice générale de la MRC, Chantale Cormier. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L’enquête en question a été lancée le 18 janvier pour jeter de la lumière sur le contexte entourant les mises en demeure que la municipalité Sainte-Pétronille a remises à une centaine de citoyens ainsi qu’au journal communautaire.

Autour de l’île a de son côté été mis en demeure pour empêcher la publication d'un article traitant de la réunion du conseil municipal du 11 décembre dernier, où la question des circonstances d’embauche de la nouvelle directrice générale avait été abordée par des citoyens.

Entre-temps, comme l’explique la lettre de la MRC, c’est le statu quo pour toutes questions concernant le journal et son financement. Le protocole d’entente pour les années 2024, 2025 et 2026 est toujours en place.

Ledit protocole a été dûment signé à la fin du mois d'octobre par nos deux organisations, celles-ci s'engageant à respecter les obligations respectives et comprenant le soutien financier au journal par les six municipalités de la MRC. Ce protocole est toujours en vigueur et la MRC souhaite poursuivre ses collaborations avec le journal , lit la préfète.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sainte-Pétronille, Jean Côté, (à droite) a aussi assisté à la réunion de la MRC, dont sa municipalité est membre. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Une citoyenne de Sainte-Pétronille, elle-même visée par une mise en demeure, qui avait l’intention de poser des questions par rapport à la liberté de presse dans le contexte a tout de même tenté d’avoir un peu plus d’explications.

Lina Labbé n’a toutefois pas dérogé à son message. On ne veut pas nuire à l'enquête, c'est pour ça qu'on ne répond pas , répète-t-elle.

Financement fragile pour la presse locale

Autour de l’île est une publication mensuelle gérée par un organisme sans but lucratif qui se targue d’être un journal communautaire indépendant de la MRC et des municipalités qui la composent. Il reçoit tout de même la majeure partie de son financement de la MRC.

Il est distribué gratuitement dans les logements et les commerces de l’île d’Orléans.

La mise en demeure envoyée au journal faisait aussi référence au financement de la publication qui provient de la MRC de L'Île-d'Orléans, dont fait partie Sainte-Pétronille. Il est inacceptable que le journal utilise les fonds publics qui lui sont remis par les municipalités locales pour publier des articles dans le but de dénigrer les employés municipaux , est-il écrit dans le document.

Les avocats avaient mis en garde le journal que des démarches pourraient être entamées auprès de la MRC si l’article contentieux se faisait publier. Le rédacteur en chef, Marc Cochrane, y avait perçu une menace au financement de la publication qui allait à l’encontre de la liberté de presse.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) n’avait pas hésité à condamner le recours à la mise en demeure, signifiant qu’il s’agissait d’une tentative parfaite d’une poursuite-bâillon .

Les conseillers et l’administration municipale de Sainte-Pétronille se sont faits avares de commentaires depuis les événements datant de décembre. Jean Côté, le maire de Sainte-Pétronille, ne s’est adressé aux journalistes qu'une seule fois depuis le conflit, en marge du conseil municipal de lundi soir.