Parksville, sur l’île de Vancouver, a le plus fort pourcentage d’aînés au pays

Parksville, sur la côte est de l’île de Vancouver, trône en tête d'une liste des 111 centres urbains du Canada ayant les plus fortes concentrations de résidents âgés. Trois autres villes britanno-colombiennes, Sidney, Sechelt et White Rock, font aussi partie du palmarès.

L'analyse du Local News Data Hub de l'Université métropolitaine de Toronto s'est concentrée sur les localités comptant au moins 10 000 habitants, ce qui correspond à peu près à ce que Statistique Canada considère comme la population minimale d'un centre urbain.

Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 46 % de la population de Parksville, soit plus que dans n'importe quelle autre zone urbaine du pays.

La communauté, qui compte environ 14 000 habitants, est un pôle d'attraction pour les Canadiens âgés qui disent aimer le temps doux et les activités de plein air. En vieillissant, toutefois, plusieurs découvrent que la pénurie de médecins, la montée en flèche du taux de démence et les transports en commun limités font également partie des défis auxquels fait face Parksville.

Pénurie de médecins

Sylvia Martin, conseillère municipale à Parksville, explique que la municipalité attire les jeunes retraités, mais qu’en vieillissant, plusieurs se rapprochent de leur famille pour bénéficier de son soutien et d'un accès plus facile aux soins de santé.

Dans la région sociosanitaire du centre de l'Île de Vancouver, qui comprend Parksville, les données de Statistique Canada montrent que 5,3 % des personnes âgées de 65 ans ou plus n'ont pas de médecin de famille. C'est un peu mieux que le taux national de 5,9 %. Malgré cela, des gens nous contactent chaque semaine pour nous dire qu'ils n'ont pas eu de médecin depuis deux ans , indique Sylvia Martin.

Augmentation des cas de démence

Au niveau national, la part de la population canadienne âgée de 65 ans ou plus atteindra près de 19 % en 2022, alors qu’elle se situait à 14 % en 2010. Ce chiffre devrait se stabiliser autour de 25 % d'ici le milieu du siècle.

Ce nombre croissant de Canadiens âgés pose des défis supplémentaires aux municipalités. Près de 600 000 Canadiens souffrent actuellement de la maladie d'Alzheimer. D'ici 2030, ce nombre pourrait atteindre près d'un million, selon la Société Alzheimer du Canada.

La démence est déjà plus répandue à Parksville que dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Les données du registre des maladies chroniques de la province montrent qu'en 2020-2021, 52,5 personnes sur 1000 âgées de 40 ans ou plus souffraient d'une forme ou d'une autre de démence, contre 30 sur 1000 à l'échelle provinciale.

Par ailleurs, les délais d'attente pour les maisons de soins de longue durée atteignent désormais un an à Parksville, selon la Régie de la santé de l'île de Vancouver, Island Health. La moyenne provinciale est d'un peu plus de six mois.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre croissant de Canadiens âgés pose des défis supplémentaires aux municipalités qui doivent faire face à ce que la Société Alzheimer du Canada appelle une augmentation « stupéfiante » des cas de démence. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Chinnapong

Transport en commun manquant

Jeanette Mossing, nonagénaire, vit à Parksville depuis six ans. Si elle aime se promener avec ses deux chiens, elle doit compter sur son entourage pour se déplacer, car il n'y a pas de transport en commun local et qu’elle ne conduit pas.

Les autobus régionaux permettent de se rendre à l'hôpital le plus proche, à Nanaimo, à environ 35 minutes de route. Ils ne passent cependant qu'une fois par heure et, selon Jeanette Mossing, il n'y a pas d'endroit où s'asseoir à de nombreux arrêts.

D’autres villes britanno-colombiennes dans le palmarès

La ville de Sidney, également sur l'île de Vancouver, arrive en deuxième position après Parksville, avec 43 % de sa population composée d'adultes de 65 ans et plus. Sidney se distingue également par la plus forte proportion de personnes âgées d'au moins 80 ans. Plus de 14 % des résidents ont déjà fêté leur 80e anniversaire, contre 4,5 % pour l'ensemble des Canadiens.

Deux autres communautés de Colombie-Britannique se classent en tête de liste : Sechelt, où 39 % des habitants sont des personnes âgées, se classe quatrième, tandis que 36,5 % des habitants de White Rock, au sud de Vancouver, ont atteint l'âge de 65 ans.

Avec les informations de La Presse canadienne