La Ville de Toronto va lever l’interdiction de faire du toboggan sur 45 pentes dans des parcs. Le conseil municipal a adopté mercredi à 21 contre 3 une motion du conseiller Brad Bradford, qui avait dénoncé cette politique.

Des employés municipaux vont retirer les panneaux sur l’interdiction de la glissade dans les parcs en question et les remplacer par des avertissements au sujet des risques liés à cette activité.

Les nouveaux panneaux préciseront aussi aux citoyens où se trouvent les collines désignées pour la glissade que la Ville inspecte régulièrement et entretient.

Le conseil a également demandé au grand responsable des parcs d’installer à nouveau des ballots de paille sur les pentes où la glissade a été précédemment interdite.

En fin de compte, je veux être certain qu’il y a une place pour les familles dans nos communautés, que les gens peuvent avoir du plaisir et faire du plein air de façon sécuritaire et accessible. Nous allons y arriver , a déclaré le conseiller Bradford.

Si les employés municipaux doivent fermer une colline de façon urgente, ils peuvent toujours le faire en invoquant un règlement municipal, a affirmé Brad Bradford, après avoir proposé un amendement à sa motion qui a par la suite été adoptée.

Le conseil va également demander à la province de collaborer avec les villes pour changer la loi qui traite de leurs responsabilités liées à l’utilisation des propriétés municipales à des fins de loisirs.

Les fonctionnaires municipaux avaient déclaré en janvier que les collines désignées pour le toboggan devraient être libres de tout obstacle ou danger, incluant les arbres, les fossés, les sentiers et les clôtures. Ces pentes sont inspectées régulièrement pour s’assurer qu’elles sont sûres, a ajouté la Ville.

Avec les informations de Muriel Draaisma de