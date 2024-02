Son véhicule volé deux fois en six mois

Pas une fois, mais deux fois : en 2022, une résidente de Thurso en Outaouais s’est fait voler sa voiture à deux reprises en l'espace de six mois. Depuis, le phénomène a continué de prendre d’ampleur, si bien que le gouvernement fédéral organise un sommet jeudi à Ottawa, afin de trouver des solutions.

Pas moins de cinq ministres fédéraux doivent y prendre part, de même que des corps policiers et des acteurs de l’industrie automobile.

Selon des données compilées par l’industrie, les vols de voitures ont grimpé de 50 % au Québec et de plus de 48 % en Ontario en 2022. Le portrait de la situation n’est guère mieux en Outaouais. À Gatineau, par exemple, les vols de véhicules ont doublé entre 2020 et 2022.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a par ailleurs annoncé mercredi une enveloppe de 28 millions de dollars pour freiner les vols d’automobiles au pays.

Les vols de véhicules sur le territoire de Gatineau entre 2020 et 2024 2020 2021 2022 2023 En date du 21 janvier 2024 Nombre de dossiers pour des véhicules volés 153 121 294 318 24 Source : Service de police de Gatineau

Carolyne Martin, une mère de famille de Thurso en Outaouais, en sait quelque chose. Son VUS huit places a été volé à deux reprises, alors qu’il était garé dans sa cour. Le premier vol est survenu en mars 2022.

À 4 h du matin, c’est arrivé. Mon chum est venu me voir pour me réveiller et me dire : "notre char n'est pas là" , raconte Mme Martin. Cette dernière a d’abord cru que son conjoint, qui s’apprêtait à partir au travail, lui faisait une mauvaise blague.

Quelques heures plus tard, le couple a retrouvé sa voiture sur une ferme située à quelques kilomètres de sa résidence. Ils l’ont repéré grâce au système de localisation GPS du véhicule.

Carolyne Martin affirme qu'une poussette ainsi que d'autres objets ont été subtilisés dans son véhicule. Photo : Gracieuseté de Carolyne Martin

La voiture était un peu défoncée. Le bras de vitesse a été explosé , explique Mme Martin. On a eu beaucoup de réparations, mais ça a coûté quand même assez cher. Elle précise toutefois que le coût des réparations a été assumé par ses assurances.

Un deuxième vol six mois plus tard

Six mois plus tard, Mme Martin et sa famille ont cependant eu moins de chance lorsque leur VUS a été volé pour une deuxième fois.

Quand on a appelé la police, ils nous ont dit : "ta voiture est déjà partie en Afrique" , se souvient-elle.

Quelques semaines plus tard, Mme Martin a reçu une facture pour un passage sur le pont de l’autoroute 25 qui relie Laval et Montréal. Cette dernière indiquait que le VUS était passé là quelques heures après le vol. Elle ne comprend pas pourquoi cela n’a pas suffi à alerter les autorités.

Carolyne Martin, son conjoint et leurs quatre enfants comptaient sur ce VUS huit places pour se déplacer. Photo : Gracieuseté de Carolyne Martin

Mme Martin a dû attendre six mois avant de pouvoir racheter une nouvelle voiture, le temps que sa compagnie d’assurance mène son enquête. Elle doit maintenant payer plus cher pour être assurée. On est victimes et on paie le prix fort , déplore-t-elle.

C’était la voiture de rêve pour notre famille puisque nous sommes six. Nous avons quatre enfants. De se faire voler la voiture idéale pour notre famille, ça fait mal, surtout quand c’est la deuxième fois en plus.

Aucune arrestation

Mme Martin a depuis installé quatre caméras et d’autres dispositifs de surveillance d’une valeur d’environ 2000 dollars. Elle soupçonne d'ailleurs que l’investissement lui a permis de prévenir un troisième vol en septembre 2022.

Sur des vidéos consultées par Radio-Canada, on peut voir une personne faire irruption dans le stationnement au beau milieu de la nuit. L’individu repart soudainement en remarquant à voix haute la présence de caméras. Mme Martin a remis l’enregistrement aux policiers, mais ils ne sont pas parvenus à identifier la personne.

Carolyne Martin a investi environ 2000 $ pour s'équiper d'un système de caméras de surveillance. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Pour ce qui est des deux vols, aucun suspect n’a été arrêté. Malgré tout, Mme Martin se dit satisfaite du travail des policiers.

Aujourd’hui, cette dernière dit prendre davantage de précautions. Elle s'assure que les portes de ses véhicules soient barrées en tout temps, de même que celles de sa maison. Cependant, Mme Martin ne veut pas laisser ces événements l’arrêter.

Si on se met à douter de tout, on n’a pas fini d’avoir peur. Ce serait de montrer la mauvaise chose à mes enfants.

Avec les informations d’Alexandra Angers et d’Étienne Lagueux-Barthe