Il n'y a jamais eu autant d'espaces vides dans les habitations du Québec. Un paradoxe, en pleine crise du logement. C'est aussi un enjeu de surconsommation d'électricité, à une époque où elle se fait plus rare, constate l'édition 2024 de l'État de l'énergie au Québec, publié jeudi.

Il y a de plus en plus de gens qui ont des résidences secondaires, qui ont de plus grands logements. Tout ça fait des mètres carrés en plus à construire, à chauffer, à climatiser... , déplore le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie, à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pineau, co-auteur du rapport (Nouvelle fenêtre), avec sa collègue Johanne Whitmore.

Entre 1990 et 2021, au Québec, la surface moyenne des logements (superficie de plancher) a augmenté de 23 %. Sur la même période, le nombre de logements pour 1000 habitants a connu une hausse de 18 %.

Ouvrir en mode plein écran Graphique publié dans L’État de l’énergie au Québec, édition 2024, à partir de données de l'Office de l'efficacité énergétique. Photo : OEÉ

Les familles québécoises sont plus petites qu'avant et on vit de plus en plus seuls.

Dans tout le débat sur la crise du logement, personne ne semble parler de la crise des pièces vides , remarque M. Pineau.

Nous sommes devenus une société qui cultive les espaces vides et ne songe qu'à construire plus encore, plutôt qu'à mieux répartir ce qui existe.

Pendant que la superficie par ménage augmente, le nombre d'occupants par habitation diminue, montre le graphique suivant.

Ouvrir en mode plein écran Graphique réalisé par Pierre-Olivier Pineau avec les données de l'Office de l'efficacité énergétique et de Statistique Canada. Photo : OEÉ/StatCan

La superficie de plancher à chauffer a continué d’augmenter plus vite que la population , note le rapport. C’est un enjeu énergétique , dit M. Pineau. On chauffe tous ces espaces-là.

Le nombre total de logements au Québec a connu une hausse de 45 %, alors que la population n’augmentait que de 23 %. Cela s’explique par une diminution du nombre de personnes par ménage, expliquent les auteurs du rapport.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie Photo : Radio-Canada

La surface moyenne de plancher augmente non seulement parce que les logements habités sont plus grands, mais aussi parce que le parc de maisons unifamiliales et attenantes croît plus rapidement que celui des appartements (incluant les condos).

En plus d’être de plus petite taille, les appartements requièrent 28 % moins d’énergie par mètre carré, par année, qu’une maison unifamiliale.

Cela explique qu’un ménage vivant en appartement consomme près de 44 % moins d’énergie qu’un ménage occupant une maison unifamiliale.

Ouvrir en mode plein écran Tableau publié dans L'État de l'énergie au Québec, édition 2024. Photo : OEÉ, 2023

Pierre-Olivier Pineau constate que la gestion automatisée du chauffage dans les habitations, pour baisser la température dans les pièces inutilisées, est encore peu répandue. Il y a Hilo, mais il a de la difficulté à pénétrer le marché , dit-il. Ultimement, il faudra des bâtiments performants pour avoir une bonne efficacité énergétique.

Le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, mais ça ne concerne pas les plex ni les maisons, comme en France.

Hydro-Québec entrevoit la fin de ses surplus d'électricité pour 2026-2027 et doit lancer un grand chantier pour accroître la production afin de répondre à la demande (Nouvelle fenêtre).

Les Canadiens et les Québécois sont parmi les champions du monde de la consommation d'énergie par habitant.

Ouvrir en mode plein écran Tableau tiré de l'État de l'énergie au Québec, édition 2024. Photo : EÉQ2024

Les auteurs calculent que 61 % de l'énergie utilisée par les résidences du Québec sert au chauffage, 18 % au fonctionnement des appareils électriques et 14 % au chauffage de l’eau. L’éclairage ne compte que pour 4 % de la consommation totale et la climatisation pour 3 %.

Pas de pitié pour les riches

Le rapport démontre que plus les Québécois sont riches et plus ils consomment de l'électricité.

Ouvrir en mode plein écran Tableau publié dans L'état de l'énergie au Québec, édition 2024. Photo : Statistique Canada

C’est problématique , selon Pierre-Olivier Pineau, car on ne devrait pas subventionner des ménages à revenu élevé qui ont de plus en plus de mètres carré .

Au Québec, les clients résidentiels paient un tarif équivalent à 85 % de ce qui l'en coûte à Hydro-Québec pour les alimenter. Ce sont les industriels et surtout les clients commerciaux, comme les petites moyennes entreprises (PME), qui comblent la différence.

Selon lui, une possibilité serait de faire payer l'électricité selon son revenu.

Je n’ai pas de pitié, parce que ce ne sont pas les gens pauvres qui ont des espaces vides, ce sont les gens riches.

Je préfèrerais que tout le monde paie un prix plus élevé, mais qu’on fasse des programmes ciblés pour des gens à faible revenu , explique-t-il. C’est ce qu’on a fait avec la TPS-TVQ, tous la paient, mais en dessous d’un certain revenu, vous avez un retour d’impôts du gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran 19 % des Québécois vivent seuls dans leur logement. Photo : Getty Images / Boris_Zec

M. Pineau évoque même une éco fiscalité pénalisant les mètres-carré au-delà de 50 m2 par personne , ce qui créerait un incitatif à la location/colocation, en plus de générer des fonds pour du logement social .

Les Québécois, champions de la vie en solo

Au Canada, en 2021, 4,4 millions de personnes vivaient seules, comparativement à 1,7 million, en 1981. Et, le Québec est la province qui affiche la proportion la plus élevée : 19 %.