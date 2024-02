Au tour de Richard Martel de rendre hommage à Marina Larouche

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a rendu hommage à l’ex-conseillère municipale Marina Larouche dans une allocution à la Chambre des communes, lundi.

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, avait fait la même chose la semaine dernière au Salon bleu.

Le parcours de cette femme à de quoi impressionner. Mère de neuf enfants, elle a concilié travail-famille avant même que ce concept ne soit à la mode , a mentionné l’élu du parti de Pierre Poilievre.

Il a par la suite souligné l’implication de la dame, décédée à l’âge de 88 ans en janvier, dans le hockey mineur, avant de souligner sa présence à l’hôtel de ville de Chicoutimi, puis de Saguenay, pendant 28 ans.

Ouvrir en mode plein écran Marina Larouche lors de son dernier conseil de ville à Saguenay en septembre 2013. Photo : Radio-Canada

L’ancien entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi a finalement célébré le militantisme de Marina Larouche pour la construction d’une route à quatre voies divisées dans la réserve faunique des Laurentides.

Elle nous a donné une route plus sécuritaire et plus fluide qui, depuis, profite à tout le monde , a-t-il dit.

Une vidéo de son discours a été diffusé sur les réseaux sociaux mercredi soir.