Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, croit que la part du solaire dans le cocktail énergétique du Québec risque d’augmenter au cours des prochaines années. Le gouvernement pourrait utiliser une partie du Fonds vert pour accélérer cette transition.

C’est clair qu’il va falloir augmenter le [recours au] solaire : il n’y en a pratiquement pas, reconnaît le ministre. Moi, je pense que c'est inévitable. Maintenant, est-ce que ça va être une contribution majeure? Ça reste à voir.

Une nouvelle étude de Ressources naturelles Canada révèle que le Québec pourrait produire 27 térawattheures (TWh) d’électricité en installant des panneaux solaires sur tous les toits viables de la province. C’est le quart des besoins additionnels estimés par Hydro-Québec si la province veut atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Ces résultats font réfléchir le ministre, a-t-il admis en entrevue à Radio-Canada. Les subventions actuelles n’encouragent pas les consommateurs à installer des panneaux solaires sur leur toit. Est-ce qu'on doit accélérer l'adoption des panneaux solaires? Si oui, il faudrait être plus subventionnaires.

Sans s’avancer sur la création de nouvelles subventions, Pierre Fitzgibbon indique qu’une partie du Fonds vert, qui sert à financer des projets de lutte contre les changements climatiques, pourrait être consacrée à ce secteur.

Depuis 20 ans, le prix de l'énergie solaire a diminué de 90 % et l'efficacité des panneaux a grimpé de moitié.

Le PLQ réclame des subventions

Interpellé par le député libéral Gregory Kelley lors de la période de questions mercredi, Pierre Fitzgibbon a annoncé qu’Hydro-Québec émettra, au cours des prochains mois, des appels d’offres pour étudier la faisabilité du solaire, principalement en milieu urbain .

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’énergie est d’avis qu’une intervention de l’État est nécessaire. On doit rendre les panneaux solaires plus abordables. Il ne faut pas que ça prenne 19 ans à rembourser mais plutôt de cinq à dix ans, comme on le voit à Calgary et à Toronto.

Une analyse de Radio-Canada a révélé mercredi que c’est à Montréal que l’installation de panneaux solaires est la plus longue à rentabiliser.

La raison en est simple : le Québec est la province où les prix de l’électricité sont – et de loin – les plus bas du pays. Les clients résidentiels payent en moyenne 9 ¢ le kilowattheure ( kWh ), contre environ 30 ¢ le kWh en Alberta. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les Québécois sont les plus grands consommateurs d’électricité au pays.

Le Parti québécois a affirmé par courriel qu'il appuie lui aussi les projets d'énergie renouvelable décentralisés comme le solaire photovoltaïque, notamment en bonifiant considérablement les appuis financiers des programmes Chauffez Vert, Rénoclimat et ÉcoPerformance.

Le solaire, mais pas que, dit QS

Même si Québec solidaire (QS) est également favorable à la création de nouvelles subventions pour favoriser l’installation de panneaux solaires sur les toits, cela ne devrait pas être le seul outil utilisé par le gouvernement, selon le porte-parole de ce parti en matière d’énergie, Haroun Bouazzi.

On se retrouverait à subventionner uniquement le haut de la classe moyenne, comme c’est le cas avec les voitures électriques. Mais les personnes moins nanties sont celles qui dépensent la plus grande proportion de leurs revenus en électricité, puisque leurs maisons sont moins bien isolées.

Le député estime qu’il faudrait créer une corvée d'isolation et améliorer la capacité de chauffage des moins nantis, par exemple en changeant un système électrique pourri pour une thermopompe.

On ne s'en sortira pas si on pense que la seule manière de régler notre problème, c'est plus de barrages, plus d'éoliennes, plus de solaire, sans travailler sur la consommation de l'autre côté , ajoute Haroun Bouazzi.

Pour réduire la consommation des ménages, la solution ne consiste pas à hausser le prix de l’électricité, selon QS . En tout cas, pas pour tous. Ce parti réfléchit à des façons de moduler les tarifs, une opération qui n’est pas simple , selon Haroun Bouazzi. Est-ce qu’on doit moduler les tarifs d’électricité en fonction de l’évaluation municipale de la maison? Est-ce qu’on doit simplement augmenter les tarifs pour ceux qui ont un jacuzzi qui fonctionne l’hiver, ou une piscine?

Hausse généralisée du prix de l’électricité

Volonté gouvernementale ou pas, une hausse généralisée du prix de l’électricité nous attend toutefois, prévient le ministre Fitzgibbon, puisque le prix des plus récents projets de production d'énergie renouvelable est bien plus élevé que celui de l’électricité générée par les barrages construits au siècle dernier.

Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qui va payer pour ça? Moi, je pense qu'il va y avoir une augmentation des coûts de service que tout le monde va devoir absorber. Nous, on a décidé politiquement. M. Legault l'a dit clairement : pour le côté résidentiel, pour l'instant, c'est maximum 3 % par année. Mais on s'entend : dans le futur, ça va monter à plus que 3 %, et ça, c’est partout dans le monde, pas juste au Québec.