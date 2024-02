Seize suicides, 55 hospitalisations et 74 visites aux urgences attribuables aux tentatives de suicide. Les données provisoires de 2022 de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) concernant les suicides sur la Côte-Nord demeurent stables comparativement aux années précédentes, mais sont largement supérieures à la moyenne québécoise.

À l’occasion de la semaine de la prévention du suicide, l’ INSPQ a rendu disponible son rapport Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2024 . On y apprend aussi que les interventions médicales et les problèmes de santé mentale en lien avec le suicide pèsent lourd sur le système de santé nord-côtier.

En 2023, 680 personnes se sont présentées aux urgences des hôpitaux de la Côte-Nord en raison d’idées suicidaires. C’est un taux brut de 747,7 visites par 100 000 habitants et près de deux fois la moyenne provinciale de 401,9 visites par 100 000 habitants

Cependant, en comparaison des années précédentes, les taux de visites pour idées suicidaires continuent de décliner sur la Côte-Nord avec une diminution de 17 % entre 2022 et 2023. Il en va de même pour les taux d'hospitalisations et de visites aux urgences en raison d’une tentative de suicide.

Un seul organisme pour la prévention du suicide

Situé à Baie-Comeau, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord (CPS) demeure l’unique ressource dont la mission principale est la prévention du suicide.

On est le seul sur la Côte-Nord. Mais quand [..] on parle de quelqu’un qui est en crise suicidaire, notre rôle, c'est de désamorcer la crise , soutient la directrice générale du CPS Côte-Nord, Gladys Tremblay.

L’année dernière, le centre a effectué près de 4000 interventions auprès de personnes aux prises avec des idées suicidaires. La majorité d'entre elles sont des hommes, entre 50 et 64 ans, et nécessitent une aide particulière. Souvent les hommes, quand ils nous appellent, c’est tout de suite. Ils ont besoin d’aide immédiatement. Donc, il faut que la prise en charge soit rapide pour les accompagner , affirme Mme Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Gladys Tremblay est la directrice générale du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, situé à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

Selon l’ INSPQ , entre 2019 et 2021, le taux ajusté de suicide chez les hommes était de 30 par 100 000 habitants. Il s’agit du troisième plus haut taux de suicide chez les hommes à l’échelle de la province après le Nunavik et le nord du Québec.

Si vous ou l'un de vos proches êtes en détresse, sachez que vous n'êtes pas seul. Voici les ressources offertes : Au Québec (Nouvelle fenêtre) : Appelez sans frais le 1 866 APPELLE [277-3553]. Si vous ou un proche êtes en danger immédiat, composez le 911. Vous pouvez aussi texter un intervenant au 535353 : ce service confidentiel de clavardage est offert 24 heures par jour, sept jours sur sept. Au Québec et au Canada, le 1 888 LE DEUIL [533-3845] est une ligne d'écoute téléphonique pour personnes ayant perdu un être cher. Au Canada (Nouvelle fenêtre) : Appelez ou textez le 988 : cette ligne d'aide est ouverte 7 jours sur 7, jour et nuit. Pour les personnes endeuillées par un suicide, l' AQPS a créé un espace d'échange et de témoignage en ligne accessible au deuilparsuicide.ca (Nouvelle fenêtre).

Une méthode d’approche plus personnelle et moderne

Avec les années, le Centre de Prévention du Suicide Côte-Nord a dû revoir ses méthodes d’intervention avec le public en développant, par exemple, de nouveaux outils numériques et de nouveaux canaux de communication.

On pense à nos jeunes , explique la directrice générale en faisant référence aux nouveaux systèmes de clavardage par SMS et en ligne que les usagers peuvent maintenant utiliser pour joindre le centre.

Signe que l’aide aux personnes avec des idées suicidaires passe aussi par des interventions de proximité, le CPS Côte-Nord offre depuis quelques mois les services d’un intervenant, qui peut notamment faire de l'accompagnement en personne. Les usagers pourront rencontrer cet intervenant au centre de prévention de Baie-Comeau et à Sept-Îles.