Le procès de Germain Lemay se conclut

Le procès de Germain Lemay, qui a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de Justin Trudeau et de François Legault sur le réseau social TikTok, s'est terminé aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke.

Germain Lemay doit se défendre de deux accusations portées contre lui, soit d'avoir braqué une arme sur des policiers et d’avoir porté une arme dans un dessein dangereux.

L’accusé a juré qu’au moment des faits, le 27 décembre dernier, il dormait sur son divan lorsque les policiers du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec se sont présentés chez lui, à 5 h 05.

L’homme de 30 ans a expliqué qu'il a entendu un grand coup à sa porte et qu'il s’est levé d’un bond. Il a ajouté qu’il a entendu cinq détonations d’arme à feu et qu'il aurait reçu une ou deux balles. Il aurait vu une lumière blanche apparaître avant de s’évanouir et de tomber au sol.

Germain Lemay a souligné qu’à ce moment, il n’avait pas d’arme entre les mains. Trois armes étaient accrochées au-dessus du divan où il dormait, mais à son réveil, il a témoigné que sa carabine était devant lui.

Lors de sa plaidoirie, l’avocat de la défense, Me Didier Pietropaolo, a dit estimer que la procédure policière a été déficiente lors de l’intervention et que son client n’avait pas l’intention de s’en prendre aux policiers. Il a demandé que l'on croie la version de Germain Lemay et qu'on l’acquitte.

La version de mon client est assez simple : c’est qu’il n’avait pas d’arme dans ses mains au moment où les policiers sont entrés. Donc, le coup de feu qui a atteint mon client n’aurait pas dû [être tiré]. C’est la crédibilité et la fiabilité qui vont être décidées par le tribunal, à savoir qui a été le plus crédible et le plus fiable dans les circonstances , a expliqué l’avocat de la défense.

Selon Me Geneviève Crépeau, procureure aux poursuites criminelles et pénales, Germain Lemay n’est pas crédible. Elle a demandé que l'on croie la version des quatre policiers venus témoigner lors du procès, version selon laquelle Germain Lemay était armé quand les agents de la paix sont entrés chez lui. Elle a demandé de que l’accusé soit condamné pour les deux chefs d’accusation portés contre lui.

La poursuite a déposé en preuve, au cours de la journée, des vidéos publiés sur le réseau social TikTok par Germain Lemay au cours des semaines qui ont précédé les événements en ce qui concerne son intention de s’en prendre aux policiers. Dans ces vidéos, il tient des propos virulents envers les forces de l’ordre. Germain Lemay a soutenu en témoignage qu’il n’allait pas bien et qu’il était médicamenté lorsqu’il a réalisé ces vidéos.

Ce que la poursuite souhaite démontrer, c’est que les propos qu’il a tenus visaient spécifiquement la situation qui s’est produite le 27 septembre au matin, c’est-à-dire que des policiers se [sont présentés] chez lui pour l’arrêter. M. Lemay s’est déjà exprimé sur les réseaux sociaux de son intention si cette situation avait à se produire, donc, du côté de la poursuite, on trouve ça très pertinent de présenter ces éléments , a précisé Me Geneviève Crépeau.

La juge Claire Desgens, de la Cour du Québec, rendra sa décision le 8 avril prochain au palais de justice de Sherbrooke.

D'après les informations de René-Charles Quirion