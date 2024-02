Densifier à Sainte-Foy, à condition de redonner à la communauté

L'administration Marchand propose de permettre certaines constructions au-delà du zonage prévu dans le secteur Sainte-Foy. En échange, les promoteurs immobiliers devront répondre à des critères de développement durable pour atténuer l'impact de la densification.

Il s'agit d'une procédure d'exception. Pour le secteur du pôle Sainte-Foy, la Ville de Québec entend cibler des sites qui pourraient être densifiés, mais à certaines conditions. Avant de permettre la construction d'étages supplémentaires ou l'agrandissement de bâtiments déjà existants qui dérogeraient à la règlementation en vigueur, la Ville souhaite s'assurer que les projets retenus permettraient d'améliorer la qualité de vie des résidents du secteur et non le contraire.

En échange d'espaces réservés pour une garderie, pour du logement social ou pour des services de proximité, par exemple, la Ville pourrait permettre plus de construction en hauteur , explique la responsable de l'urbanisme au comité exécutif, Mélissa Coulombe-Leduc.

Ces projets pourraient aussi prévoir des espaces verts, des jardins communautaires ou tenir compte de l'ensoleillement et des corridors de vent. Des projets qui seront bons pour la communauté , ajoute-t-elle.

L'objectif est de développer ce que la Ville appelle un plan de construction . Les promoteurs intéressés devront faire approuver leur projet en vertu des critères élaborés par la Ville. C'est ce dont il sera question avec les citoyens du secteur invités à une consultation publique le 19 février.

Une fois les critères établis, chaque projet devra être soumis à la consultation. Pour chaque cas, on revient voir les gens , insiste la conseillère.

Cette mesure existe déjà à Québec. Elle a été introduite dans le Programme particulier d'urbanisme (PPU) Wilfrid-Hamel-Laurentienne, adopté à l'automne 2022. Des terrains ciblés le long de la rivière Saint-Charles pourraient accueillir des bâtiments plus imposants, jusqu'à deux étages de plus que ce que permet le zonage actuel.

La Ville a annoncé l'automne dernier qu'elle souhaite accélérer les mises en chantier pour permettre la construction de 80 000 nouveaux logements d'ici 2041. Cette volonté vient avec plus de densification. On veut développer autrement , rappelle la conseillère.

Mélissa Coulombe-Leduc reconnaît du même souffle qu'il y a beaucoup de travail à faire pour convaincre les citoyens d'embarquer dans leur vision. Il faut avoir cette conversation-là avec les citoyens , plaide-t-elle. L'administration Marchand estime que le PPU Sainte-Foy est une priorité puisque le zonage ne correspond plus aux besoins. Les récentes données sur les taux d'inoccupation à Québec, particulièrement dans l'ouest de la Ville, sont un argument de plus pour amorcer la discussion.

En ce moment, on est plutôt en mode réactif , estime-t-elle. La Ville se retrouve avec des projets qui ne cadrent pas avec le zonage et elle doit composer avec une règlementation qui offre peu de flexibilité.

La frilosité des citoyens, on la comprend. On fait le pari qu'en donnant un peu plus de prévisibilité, cela peut contribuer à rebâtir la confiance.