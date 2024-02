Le temps doux force Matagami à fermer son aréna

Un bris mécanique et des températures douces forcent la Ville de Matagami à fermer son aréna jusqu’à la fin de l’hiver.

Le système de refroidissement de la patinoire a rendu l’âme lors de la période des Fêtes. Incapable d’obtenir les pièces pour effectuer rapidement les réparations, la Ville a tenté en vain de sauver la glace pour prolonger la saison de ses utilisateurs.

On avait bon espoir que des températures normales en janvier et février permettraient de garder la dalle à une bonne température , explique le directeur général de la Ville de Matagami, Daniel Cliche.

On s’est dit qu’on allait étirer la saison tant qu’on le pourrait, avec une gestion serrée de la ventilation et de l’ouverture des portes. Mais après deux ou trois semaines proches du point de congélation, la glace fondait et se décomposait. Les lois de la physique sont difficiles à contredire , signale M. Cliche.

Ouvrir en mode plein écran Un bris d'équipement et le temps doux auront eu raison de la glace de l'aréna de Matagami pour cette saison. Photo : Gracieuseté - Ville de Matagami

Plusieurs activités touchées

Cette fermeture affecte le patinage libre, des sorties scolaires, le curling et les activités du hockey mineur, qui a dû déplacer des matchs à Lebel-sur-Quévillon. Matagami doit aussi dire adieu à un populaire tournoi de hockey social qui devait avoir lieu dans deux semaines.

On sait que c’était attendu et on voulait vraiment conserver la glace pour ça, ajoute Daniel Cliche. Le conseil de Ville a donné toute la marge de manœuvre pour y arriver, mais avec les délais et les températures, il a finalement fallu enlever la glace. On a dû se rendre à l’évidence. On perd environ un mois et on est vraiment désolés des inconvénients. Avec des températures habituelles, on aurait pu finir la saison , mentionne-t-il.

Matagami avait constaté au début de l’hiver que son système de refroidissement montrait des signes inquiétants, mais la situation se serait rapidement détériorée à la fin décembre. La Ville doit maintenant composer avec un délai de 14 semaines pour obtenir les pièces. Les réparations, qui coûteront environ 140 000 $, sont maintenant prévues au printemps.