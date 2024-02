Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de Sherbrooke (APTS), affiliée au Front commun, se prononcent ce soir sur l’entente de principe conclue avec Québec pour renouveler leur convention collective.

C’est à 17 h qu’a débuté la dernière assemblée générale de l’APTS pour l’Estrie, au Centre de foires de Sherbrooke. Six autres assemblées ont eu lieu plus tôt durant la semaine à Val-des-Sources, à Lac-Mégantic et à Granby. On compte près de 5000 membres de l’APTS en Estrie et plus de la moitié de ceux-ci se sont inscrits pour le vote, un taux de participation satisfaisant pour l'APTS de l'Estrie.

Ouvrir en mode plein écran Les résultats du vote en Estrie seront connus dès le 7 février. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Rappelons que l’APTS regroupe notamment des professionnels de la santé et des services sociaux, des technologues en laboratoire et des travailleurs sociaux.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 200 membres étaient sur place. Ce sont plus de 800 travailleurs membres qui sont attendus pour le vote, en présence ou à distance.

Les résultats pour l’Estrie seront connus dès ce soir, tandis que les résultats pour la province seront dévoilés le 21 février.

Selon le syndicat, l’entente de principe est perçue comme acceptable et viable.

L’APTS propose d’adopter l’entente de principe compte tenu qu’il y a plusieurs nouveaux éléments pour les membres, notamment une modification et une bonification de plusieurs primes. On intègre aussi une nouvelle notion pour payer la cotisation à l’ordre professionnel pour les gens qui sont à temps plein, titulaires de postes, et qui font partie d’un ordre professionnel , explique le représentant national de l’APTS pour l’Estrie, Danny Roulx.

Mon idée est partiellement faite, explique l’une des membres de l’APTS. C’est l’une des raisons pour lesquelles je viens ici aujourd’hui. Je veux entendre les autres, je veux voir leurs arguments. Il y a des choses que je n’ai peut-être pas lues ou que je n’ai pas comprises.

J’ai l’impression que ça va passer. On est rendus à un point où ce serait difficile que ça ne passe pas. Je pense qu’ils ont fait de leur mieux dans la négociation , ajoute une autre membre.

Rappelons que pour que l’entente devienne une convention collective, plus de 50 % des travailleurs membres de l’APTS doivent l’accepter.

D’après les informations de Delphine Belzile

