L'Ontario réclame plus de fouilles de conteneurs et des peines plus lourdes contre les voleurs de voitures, alors que s'ouvre un sommet national sur le sujet à Ottawa, convoqué par le gouvernement fédéral. Des dirigeants politiques, des policiers, des agents frontaliers et des membres de l'industrie automobile sont attendus.

Le gouvernement fédéral a convoqué cette rencontre en réponse au nombre croissant de vols au pays.

Avec 30 134 véhicules volés en 2023 (+7 % par rapport à 2022), selon le dernier rapport d’Équité Association, l’Ontario est la province la plus concernée.

Son solliciteur général Michael Kerzner rappelle dans une lettre au ministre fédéral de la Sécurité publique Dominic LeBlanc que toutes les 14 minutes un véhicule est volé en Ontario .

Dans sa lettre, il se fait le relais de demandes du premier ministre provincial Doug Ford.

Nous demandons à votre gouvernement d'investir dans l'augmentation des inspections sortantes dans les ports et les triages ferroviaires , écrit-il. Cela est particulièrement crucial au port de Montréal et aux divers triages ferroviaires en Ontario.

En effet, après le vol au domicile, les véhicules ontariens partent souvent sur des trains jusqu’aux ports de la côte atlantique, avant d’être envoyés aussi bien en Afrique, en Europe qu'au Moyen-Orient.

Selon M. Kerzner, le gouvernement fédéral devrait déployer plus d'agents des services frontaliers et de policiers dans les ports, investir dans la technologie et l'équipement pouvant être utilisés pour scanner les conteneurs d'expédition .

Ouvrir en mode plein écran Le solliciteur général de l'Ontario, Michael Kerzner, compte s'exprimer avec virulence au sommet sur le vol de voitures. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Enfin, sur le volet de la répression, il demande au gouvernement d' examiner le Code criminel et d' envisager de traiter le vol de véhicules pour ce qu'il est – un crime grave . Doug Ford demande l'imposition de peines minimales obligatoires , sans les détailler.

Un financement supplémentaire annoncé la veille du sommet

Concernant la fouille de conteneurs, la demande ontarienne semble avoir été en partie entendue. Mercredi, le ministre Dominic LeBlanc a annoncé un investissement fédéral de 28 millions de dollars pour lutter contre le problème.

Selon le communiqué, avec ce financement l’Agence des services frontaliers du Canada aura davantage de capacités de détecter et de fouiller les conteneurs .

Il insiste aussi sur la possibilité de mieux collaborer et partager les informations y compris à l’international et d’essayer des technologies de détection disponibles pour intercepter les conteneurs maritimes, telle l'intelligence artificielle.

Fin janvier, un autre financement fédéral de 121 millions de dollars a été annoncé avec la province de l'Ontario pour la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Ontario, incluant le vol de véhicules .

Inquiétude sur le prix des assurances

Autre participante de ce sommet, Kristine D'Arbelles, porte-parole de la l'Association canadienne des automobilistes (CAA) a des demandes moins précises. La solution c’est une collaboration entre le gouvernement, les assureurs et les conducteurs , souligne-t-elle.

L’organisation qui représente les consommateurs s’inquiète notamment des répercussions sur le prix des assurances.

L’impact des vols de véhicules pour l’assurance, c’est l’équivalent d’un événement catastrophique qui dure toute l’année, comme une tornade qui dure toute l’année dont on ne voit pas la fin , image-t-elle.

Si le taux de vols des véhicules ne diminue pas, cela va causer une augmentation des coûts liés à l’automobile qui pourrait devenir insupportable.

Elle souligne aussi que l’augmentation des taux d’intérêt rend plus cher l'achat d’une nouvelle voiture.

Le sommet est prévu de 8 h 30 à 15 h. Au programme figurent notamment une mise en contexte du commerce des véhicules volés, des solutions pour corriger les lacunes , ainsi que des échanges sur la prévention et enfin l’application de la loi. Un point de presse est prévu à la mi-journée.

Avec les informations de Mathieu Simard