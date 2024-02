Infirmières itinérantes : les dépenses records de Vitalité frustrent élus et syndicat

Les partis d’opposition du Nouveau-Brunswick et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) se disent frustrés par le montant record payé par Vitalité en 2023 pour avoir recours aux infirmières d’agences privées. Ils réclament de l’action du gouvernement pour recruter et retenir les infirmières dans le secteur public.

Le réseau de santé a dépensé 70,6 millions en huit mois pour s’offrir leurs services, soit près de 10 % de son budget.

Le syndicat, qui représente environ 8500 infirmières dans la province, est surpris par ce chiffre, car il avait des estimations inférieures à ce montant-là.

Pour l’organisme, comme pour les deux partis d’opposition de la province, cette utilisation massive des infirmières d’agence est décevante et inacceptable.

Ce que le syndicat juge particulièrement frustrant est le fossé entre les salaires des infirmières du public et du privé.

Une infirmière d’âge moyen au Nouveau-Brunswick fait à peu près 46 dollars l’heure tandis que ces infirmières-là font environ 121 dollars l’heure. Leurs dépenses sont payées, l’hébergement, leur transport, leur immatriculation… donc ça cause des frustrations , explique Maria Richard, première vice-présidente du syndicat.

Maria Richard, première vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

Mais les salariées du public sont aussi réalistes : les réseaux de santé de la province sont actuellement dépendants des infirmières itinérantes en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Nos infirmières réalisent que si on les avait pas, il y aurait des hôpitaux qui fermeraient, c’est la réalité , poursuit, pragmatique, Maria Richard. Selon Vitalité, leur recours a permis de sauver des vies, de soulager notre personnel en réduisant l'épuisement de nos équipe .

À l’heure actuelle, 300 postes d’infirmières sont vacants, rien qu’au sein des établissements de la régie francophone.

Vers un « sevrage » d'ici 2026

Tous les intervenants s’accordent pour reconnaître qu’elles sont un mal nécessaire actuellement mais qu’il faut envisager une sortie de crise.

Dans un courriel reçu mercredi, Vitalité recule à nouveau sa date limite au printemps 2026 pour arrêter d’avoir recours aux infirmières d’agences. L’année dernière, le réseau parlait de février 2025, mardi la PDG du réseau parlait de l’hiver 2026.

Selon le syndicat, c’est une date réaliste si le gouvernement et les régies choisissent de mettre de l’emphase pas juste sur le recrutement, mais sur également sur la rétention .

Le gouvernement doit imiter la Nouvelle-Écosse, selon l'opposition

Megan Mitton, porte-parole du Parti vert en matière de santé, déplore que le gouvernement Higgs, qu’elle tient en partie responsable de la situation, refuse d’investir dans des primes de rétention pour des infirmières.

Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar croit que le gouvernement doit mettre la main à la poche, comme sa voisine de la Nouvelle-Écosse, pour garder ses infirmières dans le public.

Pour l’opposition officielle, ces primes de rétention sont un facteur clé pour garder les infirmières dans le réseau. Robert McKee, porte-parole des libéraux en matière de santé, croit que cela passe aussi par une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail.

Megan Mitton, comme Robert McKee, croit que le Nouveau-Brunswick devrait s’inspirer de la Nouvelle-Écosse qui offre ces bonus et réglemente depuis décembre le recours aux infirmières itinérantes.

Rob McKee estime que le gouvernement pourrait augmenter les salaires pour retenir les infirmières.

Celles-ci peuvent travailler un maximum de 180 jours dans les hôpitaux de la province et les jeunes diplômées ne sont autorisées à travailler dans des agences privées qu’un an après leur graduation.

Vitalité offre des incitatifs

Le syndicat croit aussi que la situation ne s’améliora pas sans aide du gouvernement provincial.

C'est le gouvernement qui a créé ce problème-là. Ce qui arrive, ça fait au moins de 10 à 15 ans qu’on leur dit regarde ça s’en vient, faut qu’on mette de l’emphase dans le recrutement et la rétention.

Vitalité assure faire sa part du travail et ne pas lésiner sur les stratégies pour tenter de recruter et de garder les infirmières.

Les personnes nouvellement embauchées qui prennent un emploi à temps plein ou à temps partiel difficile à recruter peuvent recevoir des incitatifs allant jusqu’à 10 000 $.

Les travailleurs de la santé à l'oeuvre au au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont du Réseau de santé vitalité.

Tous les étudiants en soins infirmiers se sont également vu offrir des emplois, selon la régie. Le réseau continue aussi ses efforts de recrutement à l’étranger, notamment en Afrique et en Europe.

Le ministère de la Santé n'a pas répondu à notre demande d'entrevue avec Bruce Fitch. Dans une déclaration, il rappelle que les infirmières itinérantes sont recrutées par les régies régionales de santé et non par le ministère.

Avec des informations de Nicolas Steinbach