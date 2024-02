Squamish, ville prise entre l’arbre et l’écorce de la ruée vers le gaz naturel liquéfié

La première pelletée de terre pour le tunnel a été faite en août dernier et un traversier de plus 600 chambres attend aux portes de Vancouver pour prendre la route vers Squamish afin d’accueillir les travailleurs qui construiront l'usine. Tous les signaux pointent vers la concrétisation du projet de Woodfibre LNG, dans les cartons depuis plus d’une dizaine d'années. Pourtant, la Municipalité de Squamish et des groupes de citoyens espèrent encore limiter les impacts du projet mastodonte sur leur communauté.

Tracey Saxby, cofondatrice de l'organisation My Sea to Sky, mène la charge contre l’implantation de l’usine dans la région depuis 2014. Lundi matin, elle revient d’une manifestation pour dénoncer le projet.

Ils vont extraire du gaz dans le nord de la province, l’acheminer ici et l’exporter , déplore-t-elle. On crée une nouvelle industrie de combustibles fossiles à un moment où on fait face à une crise climatique.

Son groupe, My Sea to Sky, a tenté de freiner le projet d'exportation de gaz naturel liquéfié par des voies légales, avec deux cas qui sont actuellement en cours pour limiter les effets du projet sur la faune et sur la flore locale.

Tracey Saxby, cofondatrice de My Sea to Sky, milite depuis 10 ans pour préserver la baie Howe et faire barrière à Woodfibre LNG. Photo : Radio-Canada

En 2015, My Sea to Sky a aussi démarré une pétition réclamant l’arrêt du projet qui a accumulé plus de 23 000 signatures. Selon Tracey Saxby, l'opposition contre Woodfibre LNG est encore bien là, 10 ans après les premières mobilisations.

Bien que la mobilisation ne semble pas aussi importante qu'au début du projet, comme durant la manifestation de 300 personnes de novembre 2016, Tracey Saxby estime que l'opposition se manifeste autrement. Photo : Radio-Canada / Deborah Goble

Au centre-ville, des résidents partagent le point de vue de la militante. Je crois que le monde prend une tout autre direction présentement et c’est un peu étrange pour nous de choisir le GNL alors qu’on devrait se tourner vers des énergies renouvelables , souligne Kayla Mak, une enseignante de musique de Squamish.

Alyssa Noël s'inquiète pour sa part des effets du camp de travail. C’est alarmant d’envoyer un aussi gros groupe de nouveaux résidents. Il y a des enjeux associés à ces camps , note-t-elle, évoquant les risques que ces camps présentent pour la sécurité de femmes autochtones, une préoccupation soulevée par le groupe Justice for Girls.

Reza Eftekhari, un résident de Squamish, salue pour sa part l’arrivée du projet. De la construction, c’est toujours bon pour l’économie! , s’exclame-t-il.

Woodfibre LNG a déjà souligné que son projet créera plus de 650 emplois durant sa construction et plus d'une centaine, pendant 25 ans, quand l'usine sera en activité.

Kayla Mak reconnaît qu'elle ne suit plus les étapes de réalisation du projet pas à pas, mais elle considère qu'il n'est pas en adéquation avec la situation de crise climatique actuelle. Photo : Radio-Canada / Thomas Saupique

Tracey Saxby croit que l’imposition du projet a probablement poussé des résidents de Squamish à élire un conseil municipal critique de ce dernier en octobre 2022.

Je dirais que le niveau d’acceptabilité sociale est bas , dit-elle, malgré le fait que le projet ait obtenu le feu vert du gouvernement fédéral et provincial ainsi que des Premières Nations après les évaluations environnementales.

Utiliser les outils qui sont là

Alors que le projet semble être en voie de se concrétiser, le maire de Squamish, Armand Hurford, cherche plus que jamais à limiter les impacts de l'usine sur la communauté.

Le maire de Squamish, Armand Hurford, souhaite offrir un occasion aux résidents de se prononcer davantage sur le projet par l'intermédiaire de consultations entourant l'émission des permis de zonage. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Ce qui distingue Squamish des autres villes côtières où il y a eu des projets de GNL , c'est que ces derniers souhaitaient ces projets pour leur développement économique. Ce n'est pas le cas de Squamish. Ça ne fait pas partie des aspirations de la communauté.

On s’est retrouvé avec les pièces qui sont tombées entre les craques des processus provinciaux et fédéraux , maintient Armand Hurford, faisant observer que trop peu d’attention a été portée aux effets de l’arrivée massive de travailleurs dans la communauté. Il redoute notamment les conséquences sur le logement, dont le taux d’inoccupation se situe à 0,4 %, soit bien en deçà du seuil recommandé.

L'hôtel flottant sera utilisé pour loger les centaines de travailleurs de Woodfibre LNG. Sur les rives de Vancouver, il attend l'émission du permis qui lui permettra de s'installer près de Squamish. Photo : La Presse canadienne / Jeff Vinnick/Bridgemans

Les décisions des ordres de gouvernement provincial et fédéral laissent une marge de manœuvre étroite à la municipalité de Squamish, selon le maire, qu’il n’hésitera toutefois pas à utiliser.

Le zonage est le seul outil dont la Ville dispose pour aborder les enjeux de logements, d’afflux démographique et des questions sociales , explique-t-il.

Il y a, entre autres, la question du permis pour le camp de construction, prévu dans le nord de la ville, ainsi que celui de l'amarrage du ferry, qui attend sagement sur les rives de Vancouver pour éventuellement être acheminé vers Squamish.

Mais le maire tient mordicus à ce que la population soit consultée sur l’émission de ces permis avant de les valider, car il estime qu'elle n’a pas été suffisamment prise en compte aux étapes des évaluations provinciales et fédérales.

Selon le maire, le projet de Woodfibre LNG ne concorde pas nécessairement avec le développement de Squamish comme destination récréotouristique, alors que la ville est de plus en plus prisée par les amoureux du grand air, à deux pas du cadre enchanteur de la baie Howe. Photo : Thomas Saupique

Interrogé sur les potentielles retombées économiques du projet, le maire reste à convaincre. L’extraction de ressources, typiquement, fait du ‘’boom and bust’’, donc les gens viendront durant la construction et repartiront , note-t-il, ajoutant que ses aspirations pour la ville sont plutôt récréotouristiques.

Tracey Saxby jette un regard plein d'espoir sur l'estuaire du fleuve Squamish, qui se jette dans la baie Howe. Sa restauration des dernières années a permis le retour de plusieurs espèces, dont les saumons. Elle craint que ce projet soit un retour à la case départ. Photo : Radio-Canada / Thomas Saupique

Alors que le tunnel de 9 km qui transportera le GNL commence à être creusé, Tracey Saxby a bon espoir de voir le vent tourner en faveur des opposants, alors que le gouvernement américain a mis sur pause les projets de gaz naturel liquéfié en janvier dernier.

On doit faire la même chose. On demande aux gouvernements d’annuler les permis pour ce projet tant que la construction n’a pas encore été complétée.

Radio-Canada a écrit à Woodfibre LNG, l'entreprise derrière l'usine, et à Fortis BC, qui sera responsable du pipeline, pour obtenir leurs commentaires. Au moment d'écrire de ces lignes, les demandes sont demeurées sans réponse.