Le gouvernement Trudeau veut rendre illégales la vente et l’utilisation de dispositifs de piratage informatique qui sont en vente libre au Canada et dont se servent les voleurs de voitures pour commettre leurs méfaits, selon les informations obtenues par Radio-Canada.

Il faut s’attaquer aux gadgets électroniques qui rendent la vie trop facile aux voleurs de voitures, indique une source gouvernementale. C’est un énorme problème qui inquiète de nombreux Canadiens.

Qui ne connaît pas une personne qui place ses clés de voiture dans une boîte en métal ou dans un sac spécial, loin des portes et des fenêtres, pour éviter que des criminels copient sa clé de voiture?

Plus de 300 dispositifs électroniques du genre sont déjà interdits au Canada, notamment les brouilleurs de GPS et les capteurs de code, en vertu de la Loi sur la radiocommunication, par l’entremise du CRTC .

Cependant, des dizaines de dispositifs électroniques semblables sont toujours légaux au Canada et peuvent servir à voler des voitures.

Entre 2021 et 2023, le nombre de vols d'automobiles a augmenté de 57,9 % au Québec. (Photo d'archives)

En vente libre

Des gadgets comme Flipper Zero, HackRF, LimeSDR et Raspberry Pi sont en vente libre sur Internet et sur Amazon, parfois pour moins de 100 $.

Ces appareils ont des utilisations légales, par exemple l’installation de systèmes de télécommande sans fil pour les appareils domestiques, des protocoles radio et des systèmes de contrôle d’accès.

Toutefois, ces gadgets sont entièrement personnalisables et peuvent aussi servir à des activités criminelles, notamment le clonage des signaux des clés de voitures.

La technologie évolue très rapidement. Il faut trouver un moyen d'éradiquer ce problème-là , souligne une source gouvernementale.

C’est une façon de mettre les bâtons dans les roues des voleurs de voitures.

Entre 2021 et 2023, le nombre de vols d’automobiles a augmenté de 57,9 % au Québec, de 48,2 % en Ontario, de 34 % en Atlantique et de 5,5 % dans l’Ouest.

Le gouvernement fédéral espère que le fait de réduire la disponibilité de ces dispositifs sur le marché légal contribuera à rendre la vie plus difficile aux voleurs de voitures amateurs.

C’est un des outils dans la boîte à outils, mais ce n’est pas le seul , reconnaît cette source.

Lutte contre l'exportation de véhicules volés

Mercredi, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a annoncé 28 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre l’exportation de véhicules volés.

« Le vol de voitures est un problème complexe et, pour le résoudre, il faut que tous les partenaires fassent leur part­ », a indiqué le ministre Dominic LeBlanc. (Photo d'archives)

Ces sommes serviront à améliorer la capacité d’examiner les conteneurs dans les ports et dans les gares de fret, à acheter de nouvelles technologies de détection et à accroître la capacité de renseignement criminel au sein de l’Agence canadienne des services frontaliers.

C’est pour embaucher des agents qui vont fouiller. C'est pour embaucher des agents dans le domaine des renseignements criminels.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, laisse entendre que les constructeurs de voitures ont aussi un rôle accru à jouer pour lutter contre les vols de voitures. Est-ce que les manufacturiers pourraient intégrer d’autres mesures de protection pourre trouver les autos plus rapidement? demande-t-il.

Le sommet sur les vols de voitures, qui s’ouvre jeudi à Ottawa, réunira plus de 700 participants, soit des représentants des constructeurs de voitures, des compagnies d’assurances et des forces de l’ordre, de même que des maires ainsi que les ministres de la Sécurité publique, des Transports, de la Justice et de l’Innovation.