La région Côte-Nord et Nord-du-Québec a le plus bas taux de personnes en télétravail de la province, selon une étude publiée par l'institut de la statistique du Québec, mardi. Cette différence s’explique, entre autres, par son activité économique.

En 2022, au Québec, environ une personne sur trois faisait du télétravail, en mode hybride dans la majorité des cas.

Mais la région Côte-Nord et Nord-du-Québec se démarque du reste de la province, avec une proportion de 15 %, le plus bas au Québec.

Le type d'emploi qu'on retrouve, le type d'économie qui est propre à la Côte-Nord et au Nord-Du-Québec, entre autres avec l'extraction minière, fait en sorte que beaucoup d'emplois ne peuvent pas s'exercer à la maison ou en télétravail , résume l’auteur de cette étude, l'analyste en statistique du travail Luc Cloutier-Villeneuve.

« Accueil sans personnel à la réception », peut-on lire dans les locaux de la CNESST, à Sept-Îles. Toute l'équipe de l'organisation travaille à distance. Photo : Michèle Bouchard

Écart entre le réel et le potentiel

Pourtant, deux fois plus d'emplois ont le potentiel d'être exécutés de la maison, mais ne le sont pas. On retrouve donc en Côte-Nord et Nord-du-Québec le plus grand écart entre les professions exercées de la maison et le potentiel de télétravail (situé à 31,2 %).

Pour expliquer cet écart, M. Cloutier-Villeneuve ne peut que supposer. Peut-être que les travailleurs travaillent plus près de leur lieu de résidence. Le navettage est moins un enjeu, si les travailleurs peuvent travailler en présentiel sans trop s’éloigner de la maison.

En effet, selon Statistique Canada, les Nord-Côtiers passent en moyenne 30 minutes par jour dans le transport pour aller et revenir du travail. La moyenne québécoise est de plus de 47 minutes.

Un autre avantage non négligeable

Le télétravail offre la chance à des entreprises et organismes de la région de déjouer la pénurie de main-d’œuvre.

À Longue-Pointe-de-Mingan, le Grenier Boréal a longtemps cherché une nouvelle directrice générale avant de trouver Rose-Aimée Auclair, il y a deux ans.

Pourtant, madame Auclair habite à plus de cinq heures de son lieu de travail.

Rose-Aimée Auclair est directrice de la coopérative Le Grenier boréal grâce au travail à distance. (Photo d'archives) Photo : Rose-Aimée Auclair

Ça n’aurait pas été possible, dans mon cas, de déménager là-bas, vu que mon conjoint était bien installé à Forestville. Non, je n'aurais pas pu prendre le poste si je n'avais pas pu le faire à distance , lance-t-elle.

Si elle s’y rend une semaine sur deux, de mai à octobre, pour visiter l’équipe et faire le tour des jardins, elle espace ses visites une fois le temps froid arrivé.

À partir du mois de novembre, je n'ai pas besoin de me déplacer aussi souvent. C'est principalement de chez moi que je vais faire la planification de la saison, les achats des semences, des demandes de subventions, le recrutement.

Elle estime que les avantages, comme l’économie de temps et d’argent associée au transport, surpassent les désagréments, comme le manque de contact humain avec ses collègues de travail.