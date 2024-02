Le nombre de vols de voitures est en hausse au Québec, et cette situation se reflète en Mauricie et au Centre-du-Québec, deux régions touchées durement par cette tendance observée aussi partout au Canada depuis quelques années.

Entre 2019 et 2023, le nombre de voitures qui ont été dérobées en Mauricie et au Centre-du-Québec a quadruplé, passant de 106 à 446.

À l’échelle provinciale, il y a eu une hausse de 299 % des vols de véhicules.

Nombre de véhicules volés par région 2019 2020 2021 2022 2023 Mauricie 65 60 104 139 286 Centre-du-Québec 41 50 78 131 160 Total (régional) 106 110 182 270 446 Total (Tout le Québec) 4480 5236 7963 12613 13392 Source : Sûreté du Québec

À la veille du Sommet fédéral sur le vol d'autos, qui sera organisé à Ottawa jeudi, on réalise que le fléau ne touche pas que les grands centres.

Jacques Lamontagne, directeur principal des services d’enquête pour Équité Association, affirme que ces véhicules vont finir par êtres vendus à l’étranger, bien souvent ces véhicules se retrouvent au port de Montréal pour ensuite être expédiés outre-mer.

C’est le principal port d'exportation vers l'Europe à partir du Canada. La destination finale, on parle beaucoup des pays d'Afrique, de la côte ouest-africaine, des pays du Moyen-Orient et certains pays de l'ancienne des anciennes républiques soviétiques , ajoute-t-il.

Parmi les victimes de ces vols dans la région, le Trifluvien et policier à la retraite, Michel Letarte a été victime d'un vol de camion en 2021. Il a été appelé par la compagnie Ford après le vol pour se faire dire que son camion a été retrouvé en Afrique.

Sur le haillon du camion à l'arrière c’était écrit Ford Lincoln Trois-Rivières, ça a fait de la publicité au Cameroun , s’amuse-t-il.

M. Letarte se demande pourquoi il est encore possible pour les voleurs d’exporter leurs véhicules volés si facilement.

Ce n’est pas une rumeur que nos véhicules qui sont volés ici au Québec, en Ontario, et qu’ils sont envoyés outre-mer. Il y a une passoire quelque part, qui fait en sorte que ces véhicules-là se retrouvent dans des conteneurs , indique-t-il.

La police de Trois-Rivières a indiqué avoir reçu 25 plaintes pour des vols de voitures depuis le début de l’année.

Les assureurs espèrent des changements

Le Bureau d'assurance du Canada espère qu'il sera question de prévention lors du sommet.

On espère par exemple que les constructeurs automobiles trouvent des solutions pour rendre les voitures plus difficiles à voler.

Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d’assurance du Canada, dit voir une tendance qui empire.

Ça ne semble pas vouloir se stabiliser ou s'arrêter, ce sont des véhicules de plus en plus chers, donc des vus de luxe qui sont volés et donc naturellement ça fait exploser le coût des réclamations pour les assureurs , affirme-t-il.

Les vols de voitures coûtent cher aux assureurs, ceux-ci ont dû payer 372 millions de dollars au Québec en 2022.

D'après un reportage de Charles-Antoine Boulanger