Surcroît de demandes pour les formations accélérées en construction

En Gaspésie, des programmes de formation accélérée en construction financés par Québec n'arrivent pas à répondre à la demande.

Le Centre de service scolaire (CSS) des Chic-Chocs a bonifié son offre depuis janvier avec un nouveau programme de charpenterie-menuiserie de 705 heures qui se donne à Rivière-au-Renard. Le programme accueille 22 nouveaux élèves, mais 110 personnes sont aussi sur liste d'attente.

Le cours de conduite d'engins de chantier, d'une durée de 555 heures compte cette année 24 élèves et 135 personnes sur liste d'attente.

Selon le directeur des services éducatifs pour la formation professionnelle et générale des adultes et services aux entreprises, Luc Chrétien, le recrutement du personnel nécessaire s'est bien déroulé.

On a trouvé tout le monde. La chance qu’on avait du côté de conduite d’engins de chantier, c’est que comme on l’avait déjà offert dans les quatre dernières années en délocalisation, ç’a été une poursuite pour ces enseignants-là , dit-il.

Charpentier-menuisier, ça été un peu plus difficile, mais on a trouvé d’excellents profs pour enseigner à nos élèves , ajoute Luc Chrétien.

Le gouvernement a annoncé à l’automne ces nouvelles formations accélérées, laissant peu de temps pour leur mise en place.

Ça été annoncé le 30 octobre et officialisé en novembre. On a dû attendre pour savoir combien de bourses nous étaient attribuées et dans quel programme. C’était une question de semaines pour l’organisation, parce qu’on devait démarrer en janvier et il a fallu enlever la période des vacances des Fêtes et de Noël. Ça ne nous a pas donné grand temps , explique Luc Chrétien.

Ce sont des métiers quand même très populaires avec de bonnes conditions et opportunités de travail, donc oui, ç'a été une offre populaire , estime Luc Chrétien.

Les étudiants touchent des bourses de 750 $ par semaine pour suivre les formations.

Certains ont émis des doutes sur l’efficacité du programme et constatent que des étudiants n'ont aucune intention de travailler sur un chantier.

Luc Chrétien espère que les étudiants iront travailler dans ces domaines très en demande. Mais il faut comprendre que les critères d’admissibilité ont été fixés par le gouvernement, donc nous on ne fait que suivre le processus , a indiqué Luc Chrétien.

Il espère d’ailleurs que les formations accélérées seront renouvelées.