Rattraper pour ne pas abandonner

Il est autour de 16 h 30. Dans les locaux de l'organisme « Je passe partout », dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, de nombreuses petites voix se font entendre. Quand un groupe part, un autre arrive.

L'endroit est agréable et lumineux. Le divan bleu, le gros coussin orange et les bibliothèques remplies de livres mettent de la couleur dans un décor blanc aux plafonds hauts agrémentés d’un mur de briques.

Le quartier général de l'organisme «Je passe partout» dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Fanélyse Blaint-Toussaint, âgée de 12 ans, prend une collation avant de s'asseoir avec trois autres filles dans une petite salle joliment décorée. Elles sortent leur cahier de devoirs. Une adulte est là pour les accompagner.

J’ai toujours eu de la difficulté en mathématiques et en français, parce que je suis dyslexique et dysorthographique. La grammaire et les oraux, c’est difficile, parce que je suis trop gênée, mais plus les années passent, plus je m’améliore , dit la jeune fille, qui est maintenant en première secondaire et qui fréquente l’organisme depuis sa quatrième année du primaire.

Fanélyse Blaint-Toussaint fréquente l'organisme «Je passe partout» depuis quatre ans.

Chez moi, il y a beaucoup de bruit. Ici, c’est plus calme. Si j'ai besoin d'aide, ils peuvent répondre à mes questions. Mes notes ont beaucoup monté, beaucoup, beaucoup!

J'ai deux frères plus vieux, et quand ils jouent à la console, ils font beaucoup de bruit. Ça me distrait et je n’arrive pas à me concentrer après , raconte la jeune fille.

Motiver tôt

L’organisme « Je passe partout » compte une soixantaine d'employés et offre des services à des jeunes de 3 à 15 ans qui ont des difficultés d’apprentissage, de comportement ou dans leur famille. Ils sont référés par le personnel de l’école ou de la santé.

Le soutien se fait directement à l'école après les heures de classe, dans 12 établissements de Montréal, dans un des 13 points de service de l'organisme ainsi qu'à domicile, directement chez les élèves.

Ce qui revient beaucoup, c’est le manque de motivation. Ils ne sont pas motivés à sortir leurs cahiers, à faire leurs devoirs, leurs leçons. Ils ne voient pas le plaisir qu'il y a à faire ce genre d’activités-là.

Des livres et des jeux sont mis à la disposition des enfants qui fréquentent l'organisme «Je passe partout».

Des 300 millions de dollars annoncés par Québec dans son plan de rattrapage pour rattraper les retards occasionnés par les grèves, 25 millions sont réservés aux organismes communautaires de lutte contre le décrochage scolaire, de raccrochage scolaire et d'alphabétisation.

Le directeur général de l'organisme « Je passe partout », Samuel Carrier, a donc déposé une demande. Depuis le retour en classe, en janvier, après la grève, la motivation est encore moins au rendez-vous , indique-t-il.

Puisque l'aide financière n'est prévue que pour un an pour le moment, l'organisme a fait le choix de ne pas privilégier de futures embauches mais plutôt d'offrir plus d'heures à son personnel actuel, explique-t-il.

Par exemple, les employés à temps partiel auront du temps plein. Les activités qui se terminent en mai normalement pourront se poursuivre en juin et celles qui ont lieu en été pourront être bonifiées. En été, ça permet aussi de cibler des jeunes qui ne vont pas dans les camps de jour et qui risquent de perdre des acquis , renchérit Annie Fréchette.

Accrocher les jeunes

Depuis quatre ans, Tom Guego est intervenant scolaire et familial à l'organisme « Je passe partout ». Après avoir accompagné quatre jeunes dans leurs études une heure plus tôt, il est maintenant en compagnie d'un élève de neuf ans. Il lui fait faire des multiplications sur une tablette. Enseigner par le jeu, de façon ludique, est l’approche privilégiée par cet organisme.

Pour nous, le jeu et le travail ne sont pas du tout opposés. On essaie de faire jouer au maximum les enfants pendant qu’ils travaillent , soutient l'intervenant.

Deux intervenants de l'organisme «Je passe partout», Tom Guego et Alice Meunier

Sa collègue Alice Meunier, qui accompagne elle aussi un jeune du primaire dans sa période d’étude avant de se rendre à domicile chez une famille, abonde dans ce sens. On ne fait pas que de l’aide aux devoirs. On a quatre axes de travail : la motivation scolaire, l’organisation du travail, l’estime de soi et les habiletés sociales , précise-t-elle.

Si je vois un enfant qui n’est pas en état de travailler – parce qu'il y a des enfants qui ont une zone de tolérance moins grande –, je vais lui proposer quelque chose qui va l’intéresser , complète Tom.

Ici, comme on n'a pas beaucoup d’élèves par groupe, c’est bien, parce que j’ai l’impression que je peux vraiment offrir de l’aide et du soutien personnalisé en fonction des besoins des enfants.

Pour Fanélyse, ce type d'accompagnement a porté fruit. Quand je leur disais que j'avais un examen et que je commençais à stresser trop, ils étaient là pour m'écouter et me redonner le moral. J’ai beaucoup aimé ça! confirme la jeune élève.

Période d'étude à l'organisme «Je passe partout» à Montréal

Attention aux retards qui s'accumulent, soutient une psychologue

Je trouve que les enfants sont déscolarisés depuis la pandémie. Ça m'inquiète beaucoup , dit d'emblée Marie-Julie Béliveau, psychologue ainsi que professeure agrégée à l'Université de Montréal spécialisée en dépistage clinique et en développement de l'enfant, lorsqu'on l'interroge au sujet de la motivation des enfants.

Les retards s'accumulent depuis la pandémie, c'est sûr que ça joue sur la motivation , déplore Mme Béliveau, qui dit connaître surtout la réalité montréalaise. Les écoles ont été fermées très longtemps. Ensuite, les mesures qui ont suivi ont occasionné des fermetures régulières de classes. La grève qui a duré cinq semaines, ce qui est énorme, s'est donc ajoutée à ce contexte.

Pour les enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, à un moment donné, tout ce qui est lié à l'école ou à l'apprentissage devient associé à quelque chose de négatif. Ils se sentent incompétents, et peu importe ce qu'ils font, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver.

Selon cette psychologue, il est donc important que les enfants voient comment l'apprentissage peut les nourrir. Il faut que la motivation qu'ils développent soit intrinsèque à eux, qu'ils le fassent pour se réaliser eux-mêmes et non pas pour répondre à des impératifs sociétaux, parentaux, de normes, de classe ou de groupe .

Elle salue par ailleurs le plan de rattrapage de Québec et le désir qu'il soit mis en œuvre rapidement. Par contre, elle croit que pour certains enfants, ce ne sera pas suffisant, puisque le déficit est trop lourd.