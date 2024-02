Yoan David est le 4e athlète de l’histoire du Vert & Or a recevoir le prix U SPORTS, qui célèbre les étudiants-athlètes pour la qualité de leur dossier scolaire et pour leur passion pour le sport universitaire.

Étudiant à la maîtrise en intelligence artificielle à l’Université de Sherbrooke, Yoan David est l’un des quatre récipiendaires de ce prix prestigieux. Parmi les 4800 étoiles académiques d’U SPORTS, l’étudiant-athlète a su se démarquer sur le terrain, tout en maintenant une moyenne générale de plus de 80 % dans ses cours universitaires.

Ouvrir en mode plein écran Yoan David est l'un des rares athlètes canadiens à avoir obtenu une étoile académique U SPORTS. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté du Vert & Or Université de Sherbrooke

J’ai eu des honneurs dans ma vie, que ce soit pour le sport ou pour l’école, mais ce prix, c’est à un tout autre niveau, souligne celui qui a été récompensé lors d’une cérémonie à Ottawa, la semaine dernière. Beaucoup de gens m’ont félicité et ça fait du bien. C’est un grand honneur de recevoir ce prix et toute la vague d’amour est formidable.

Publicité

Pour Yoan, la réception de cette distinction a été une surprise. Il y a quand même 20 000 étudiants athlètes au Canada, donc je ne m’y attendais pas , souligne-t-il en entrevue à Vivement le retour.

Un étudiant-athlète passionné

Celui qui a commencé une maîtrise à l’automne compte, plus tard, travailler dans le domaine de l’intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. C’est un domaine en expansion et c’est l’opportunité de faire partie de ce mouvement, de découvrir des choses et de permettre d’amener cette technologie dans le quotidien des gens , soutient Yoan.

J’aime ce que je fais et c’est important pour moi de mettre des efforts pour atteindre mes objectifs.

En plus des cours, Yoan passe en moyenne 15 heures par semaine à s’entraîner pour se perfectionner au volleyball. Ça, c’est sans compter les matchs, les responsabilités et le financement. C’est quasiment un job à temps plein! , déclare-t-il en rigolant.

La tête remplie de projets

L’année prochaine, c’est ma dernière année avec le Vert & Or. Je suis attaché à Sherbrooke et à mon équipe qui est formidable, mais ça va faire six ans ans que je suis là. Je crois que j’ai fait mon bout de chemin et que je suis prêt à passer à autre chose , soutient Yoan.

Cela dit, la fin de son parcours universitaire ne signifie par la fin de la pratique du volleyball. Yoan David, après ses études, aimerait jouer en Europe dans une équipe professionnelle.

Ouvrir en mode plein écran Yoan David fait partie de l'équipe du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté du Vert & Or Université de Sherbrooke

L’équipe masculine du Vert & Or en volleyball joue ses derniers matchs à domicile durant la fin de semaine. Il n’y a pas de secret : cette année, on veut une première place aux niveaux RSEQ et USPORTS. On sait qu’on a l’équipe pour y arriver et on travaille fort pour aller chercher cette bannière , se réjouit l’étudiant-athlète.

La saison se conclura avec les séries éliminatoires, au mois de mars.