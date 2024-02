Saint-Moïse veut un dôme pour sa patinoire

L'objectif consiste à construire un dôme pour protéger sa patinoire extérieure des intempéries, comme c'est le cas dans le village de Saint-Thomas, dans la région de Lanaudière.

Le coût du projet est évalué à près d’un million et demi de dollars.

Le maire, Patrick Fillion, dit avoir déposé ce projet auprès du gouvernement du Québec. Il espère faire financer les deux tiers du coût de cette infrastructure qui sera constituée d'une structure métallique et recouverte d'une toile.

Le maire de Saint-Moïse, Patrick Fillion, s'inspire du dôme de la municipalité de Saint-Thomas pour son projet de dôme afin de couvrir sa patinoire extérieure. Photo : Offert par la Municipalité de Saint-Thomas

Pour le maire Patrick Fillion, ce projet permettrait d’organiser des activités toute l’année. L’infrastructure aiderait à faire bouger davantage les gens de tous les âges.

Avec ça, on serait capables d'ouvrir quatre à six semaines de glace facile de plus. Puis, même l’été, les jeunes voulaient jouer au basketball même s’il mouille, faire des activités. Ça va être aussi socioculturel.

Nos organismes, s’ils veulent faire de quoi ici, ben ils vont être à l'abri.

Le maire de Saint-Moïse, Patrick Fillion, dit s'être impliqué comme maire entre autres pour réaliser le projet du dôme de la patinoire extérieure. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La conseillère Sonia Bouchard soutient que toute la région pourrait profiter du dôme.

Le fait d’être à l’abri faciliterait grandement l’organisation d’activités, selon elle. Avec un dôme, qu’il fasse soleil, qu’il y ait de la pluie… Même en hiver, on est à l'abri. C'est plus facilitant. Ça fait que du point de vue local, on pourrait accueillir les équipes de ballon-balai des autres villages pour venir faire des pratiques, peut-être même des tournois.

Le dôme qui recouvre la patinoire de la municipalité de Saint-Thomas. Photo : Offert par la Municipalité de Saint-Thomas

Le maire ajoute que les toiles sur le côté sont rétractables, ce qui permettrait de faire entrer de l'air frais l'été et de protéger les lieux de la poudrerie l'hiver.

M Fillion croit aussi que ce serait plus économique qu'une patinoire fermée par quatre murs et un toit rigide. La toile, je crois qu’ils parlent de 25 ans de garantie, ça fait que c'est à moindre coût pour nos citoyens , tient-il à préciser.

Si le gouvernement accepte de financer ce projet, le dôme sur la patinoire de Saint-Moïse pourrait voir le jour l’hiver prochain.