Laure Letarte-Lavoie est nommée présidente de la Société de transport de Sherbrooke

La conseillère Laure Letarte-Lavoie est la nouvelle présidente de la Société de transport de Sherbrooke (STS). Certains élus remettent toutefois en question la nomination d'une membre de Sherbrooke citoyen à ce poste.

Cette nomination survient après la démission fracassante du conseiller municipal Marc Denault il y a quelques jours.

L’élue se dit honorée par cette marque de confiance.

C’est un dossier qui me tient à cœur, la mobilité, le développement du réseau de transport en commun. Il y a beaucoup de défis qui s’en viennent. Il y a de gros projets qui s’en viennent au niveau de la mobilité à Sherbrooke, le transport en commun, le bureau de projets structurants. C’est super motivant, et j’ai l’intention de m’y engager comme je le fais dans les autres dossiers.

Notons que Laure Letarte-Lavoie conserve officiellement son rôle de présidente du comité exécutif de la Ville, délégué par Évelyne Beaudin.

Des indépendants dénoncent un manque d'équilibre

Sa nomination ainsi que celle d’une autre membre de Sherbrooke Citoyen au conseil d’administration, Catherine Boileau, a toutefois suscité la grogne chez plusieurs élus indépendants mardi soir lors de la séance du conseil municipal.

Certains d'entre eux estiment qu’il faudrait que les candidatures des élus non membres du parti de la mairesse soient priorisées.

L'indépendante Christelle Lefèvre a tenu à souligner qu'elle n'est pas contre Catherine Boileau et Laure Letarte-Lavoie, mais bien contre le manque de représentants indépendants au sein des structures décisionnelles.

Je ne me suis pas opposée à la nomination de Mme Laure Letarte-Lavoie précisément. C’étaient plus les nominations à la STS globalement. Ce n’est pas contre les personnes. Je me suis opposée parce qu’il y a majoritairement des personnes de Sherbrooke citoyen, donc je trouvais que la représentation globale de l’ensemble du conseil n’y était pas , indique-t-elle.

Dans le conseil municipal, il y a la moitié des indépendants et la moitié de Sherbrooke citoyen. C’est comme ça que ça devrait être représenté partout.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, s’est toutefois défendue de nommer trop d'élus de Sherbrooke citoyen au sein des différents comités et commissions municipaux. Elle a insisté sur le fait que des élus indépendants se sont vus offrir des rôles clés dans les structures décisionnelles de la Ville de Sherbrooke, ce qu'ils ont refusé, selon elle.

Je donne les mandats à ceux qui les acceptent. Il y a des gens à qui j’ai offert des mandats qui ont refusé. Le plus frappant, hier, c’était Mme [Nancy] Robichaud qui disait "je trouve que Rock Forest-Saint-Élie-Deauville, on n’est pas représentés au sein de la STS , je trouve que c’est un problème, et en plus, vous nommez plus de gens de Sherbrooke citoyen que d’indépendants." Moi, dans mon plan de match original, j’ai proposé à Mme Robichaud d’aller siéger à la STS , et elle m’a dit qu’elle refusait , a-t-elle lancé.

La conseillère Nancy Robichaud a toutefois contacté Radio-Canada mercredi après-midi, puisqu’elle assure ne jamais s'être fait offrir de poste à la STS .

Je me souviens très bien qu’on m'a offert le poste de Valoris. C'est vrai que je l'ai refusé. On a parlé du développement économique, car j’avais déjà eu une boutique, donc j'avais déjà été dans les affaires, mais je ne me sentais pas nécessairement la mieux outillée pour occuper un poste à la Commission de développement économique. J'aimais mieux laisser ma place à des personnes plus expérimentées. C'est la même chose pour le comité exécutif, [...] car je pensais que ce n'étaient que des anciens qui étaient pour y être, donc je pensais que ce n’était pas nécessairement ma place non plus , explique-t-elle en parlant des postes proposés au début de son mandat.

J'ai quand même une bonne mémoire pour les autres discussions des autres postes. Donc non, je n'ai pas eu de proposition pour la STS .

Elle ajoute que le poste à la STS aurait dû être reproposé à l’ensemble des élus après la démission de Marc Denault.

Quand j'ai fait mes propos hier pour la STS , c'était de dire "il n’y a personne qui représente notre territoire de Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. Mon point était plus là que de dire “vous ne m’avez pas appelée, moi.”

Elle ajoute qu'après avoir discuté avec d'autres collègues, ils n'ont pas non plus été approchés pour occuper le poste à la Société de transport.