Le maire de La Martre promet de l’eau potable pour 2025

En Haute-Gaspésie, les travaux pour remplacer l'aqueduc de la Municipalité de La Martre devraient être lancés cet été, selon le maire, Yves Sohier.

L'appel d'offres pour débuter les travaux devrait être publié au cours des prochaines semaines, selon lui.

Le projet de la Municipalité, qui n'a pas accès à de l'eau potable depuis août 2000, est prêt depuis plusieurs années, mais faisait face à une dernière embûche.

Avant de pouvoir adopter un règlement d'emprunt et financer les travaux, La Martre devait rattraper un retard accumulé dans la vérification des états financiers de plusieurs années.

Publicité

Yves Sohier assure que la Municipalité a obtenu une autorisation spéciale de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour procéder même si les vérifications comptables ne sont pas terminées.

Il y a vraiment une permission spéciale parce que le réseau est en train de faillir sous nos pieds. On n’aurait pas été capable d’attendre encore deux ans , raconte Yves Sohier.

Grâce à cette autorisation spéciale, la Municipalité a donc pu adopter un règlement d'emprunt pour financer les plans et devis des travaux, même si les états financiers de 2020, 2021 et 2022 n'ont toujours pas été vérifiés.

Les états financiers de 2018 et 2019 ont, quant à eux, pu être vérifiés, et ce, en dépit d'un changement de firme comptable. On s’attend à ce que l’année prochaine on rattrape toutes nos années financières , estime Yves Sohier.

Des conditions de la part du MAMH

Pour sa part, le cabinet de la ministre des Affaires municipales confirme que la Municipalité de La Martre a obtenu une approbation d’exception le 18 novembre 2020 afin d’autoriser un règlement d’emprunt.

Publicité

Celle-ci est assortie de conditions particulières, comme celle de produire ses états financiers selon un calendrier précis.

À ce stade, la Municipalité respecte le calendrier , écrit Élodie Masson, attachée de presse de la ministre Andrée Laforest.

Toutefois, la Municipalité a alors été informée par lettre qu’aucun autre règlement d’emprunt ne sera approuvé tant que des rapports financiers récents de la Municipalité n’auront pas été transmis et attestés , ajoute-t-elle.

Bientôt un 8e directeur général en 9 ans

Le directeur général de la municipalité va quitter ses fonctions en mars pour des questions de santé et de manque d’expérience, selon Yves Sohier.

Il s'agit du 7e directeur général embauché par la Municipalité depuis l'entrée en fonction du maire Sohier en 2015.

On va augmenter le salaire directeur général pour avoir quelqu’un qui aura l’expérience requise , assure le maire.

Un consultant du ministère des Affaires municipales aide d’ailleurs La Martre à trouver le bon candidat.

Des compensations pour les travaux d’urgence

Les fuites dans le réseau d’aqueduc survenues à la fin de l’été ont coûté environ 125 000 $ en travaux d’urgence à La Martre.

Québec finance la portion permanente de ces travaux, à hauteur d’environ 100 000 $. La Municipalité a donc emprunté 25 300 $ pour rembourser les travaux non permanents et a établi une compensation qui apparaîtra sur le prochain compte de taxes des résidents de La Martre.

À la suite de ces travaux, un tiers du système d'aqueduc a déjà été changé.

Avec un début des travaux à l’été 2024, le maire prévoit un retour de l'eau potable à La Martre en 2025.

La source d’eau potable a déjà été repérée, il ne reste que la mise en place du nouveau système d’aqueduc pour que les résidents de La Martre aient accès à l’eau potable.

Il estime maintenant la facture totale du projet à quelque 9 à 10 millions de dollars, dont 5 % sont à la charge de la Municipalité.