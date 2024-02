Un nouveau programme en génie électrique au Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière comptera un nouveau programme en génie électrique l’automne prochain.

L’option Réseaux et télécommunications viendra s’ajouter à Automatisation et contrôle, dont les finissants de la première cohorte seront bientôt diplômés.

Cette offre bonifiée a nécessité des investissements 2,3 millions de dollars.

Les futurs diplômés du nouveau programme seront appelés à travailler pour des câblodistributeurs, des PME ou encore des organisations gouvernementales.

Les télécommunications avec l'avenue de l'industrie 4.0, la robotisation, on va parler d'objets connectés, industriels, donc on est partout. Tout le monde veut avoir ce qu'on appelle le data, d'avoir l'information immédiate , a expliqué Dany-Philippe Savard, enseignant et responsable de la coordination au département de génie électrique.

Ouvrir en mode plein écran Le Cégep de Jonquière a acquis plusieurs équipements pour son nouveau programme. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Pour répondre adéquatement à la demande des employeurs, le cégep les a directement consultés. Le programme a été construit en fonction des besoins de l'industrie.

On a fait affaire avec beaucoup d'entreprises du milieu qui sont à Montréal ou qui sont à Saguenay pour voir c'est quoi les besoins. Parce qu’il ne faut pas qu'on se colle aux besoins d'aujourd'hui, mais plutôt qu'on se colle aux besoins du futur. On a des enseignants qui sont très dévoués, qui sont allés voir des entreprises, de quoi on a besoin, c'est quoi les nouveautés dans les prochaines années , a ajouté Aymen Sioud, directeur adjoint aux études et à la vie étudiante au Cégep de Jonquière.

Les responsables du nouveau programme espèrent attirer une vingtaine d'étudiants à la session d'automne.

Une forte demande

Pour ce qui est des finissants en Automatisation et contrôle, la demande est immense du côté des employeurs. À titre d’exemple, la firme en automatisation où l'étudiant Xavier Tremblay va faire son stage lui a d'ailleurs déjà offert un boulot pour l'été.

Le domaine est tellement grand qu'on peut aller dans une usine comme on peut aller dans une firme d'ingénierie, comme on peut aller dans le domaine minier. C'est vaste. Il y aura beaucoup de choix. C'est agréable , a partagé le futur diplômé.

Ouvrir en mode plein écran Le cégep de Jonquière Photo : Radio-Canada

L’étudiant a contribué à la programmation d’un bras robotisé, dont une démonstration a été faite aux médias présents à la conférence de presse. Il classe des contenants en fonction de leur poids.

Dans le fond, un automate, c'est comme pour remplacer quelqu'un qui ferait une tâche manuellement. C'est l'automate qui va le faire. Au lieu d'appuyer sur un bouton manuellement, l'automate va le faire dans sa programmation , a-t-il précisé.

D’après un reportage de Mireille Chayer