Imaginez vivre dans un pays où vous ne parlez pas la langue. C'est le cas de bon nombre d'enfants qui habitent à Rimouski et qui proviennent des quatre coins du monde. Pour faciliter leur intégration, ils fréquentent une classe toute spéciale supervisée par Michèle St-Pierre à l'école de l'Estran.

La classe de francisation permet non seulement à ces réfugiés ou immigrants d’apprendre une nouvelle langue, mais aussi les règles de vie d’une école. Ils se familiarisent également avec la culture québécoise. Et quoi de mieux que de s'initier aux sports d’hiver pour s’adapter pleinement à la saison froide?

C'est ce que font les élèves de Mme Michèle par un matin ensoleillé de février. Dans le pavillon de services du parc Beauséjour, l’excitation est palpable. Les élèves ont du mal à former une belle ligne droite devant le comptoir de prêt d'équipement. Certains d'entre eux embarqueront sur des skis de fond pour la première fois.

2:35 La classe de Michèle St-Pierre compte 12 élèves de la 2e à la 4e année du primaire. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Après avoir enfilé leurs bottes, ils rassemblent l'équipement et trépignent d'impatience. D'abord, une petite formation technique. Une jeune femme qui accompagne le groupe leur apprend patiemment à fixer les bottes sur les skis, comment tenir les bâtons et, surtout, comment se relever après une chute. Parce que des chutes, il y en aura lors de cette activité d'initiation.

Si certains jouent de prudence et marchent avec les skis au lieu de glisser sur la neige, d'autres avancent à toute vitesse en acceptant de s'affaler dans la neige à tout bout de champ. Peu importe, la courte randonnée d'un kilomètre charme tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran Les élèves de la classe de francisation de l'Estran ont pu se familiariser avec les plaisirs de l'hiver lors d'une sortie au parc Beauséjour. Photo : Radio-Canada / Guillaume Chevrette

Il est encore difficile pour les élèves de Mme Michèle de s'exprimer en français. Pourtant, ils n'hésitent pas à partager leur enthousiasme : Mon activité préférée de l’hiver, c’est le ski! , déclare avec conviction l’Algérienne Ines Touazi, 9 ans. J’aime beaucoup l’hiver , renchérit Marwa Abdoul-Fattah de l’Arabie Saoudite, également âgée de 9 ans.

Le Tunisien Youssef Tebbeb, 11 ans, affirme pour sa part qu'il préfère glisser dans la montagne, faire un bonhomme de neige , nous dit-il.

Une classe bien spéciale

Depuis maintenant huit ans, Michèle St-Pierre est à la tête d'une classe de francisation pour les enfants, la seule du genre à Rimouski. Ses élèves ont entre sept et douze ans et arrivent de Colombie, d’Ukraine, d'Ouganda ou d'Algérie.

On est allé aux pommes à l’automne, à la ferme La fourche du troll pour les citrouilles, donc c’est vraiment de découvrir ce qu’on fait au Québec.

Michèle St-Pierre doit adapter son enseignement, puisque le niveau scolaire de ses 12 élèves varie de la deuxième à la sixième année et les connaissances en français ne sont pas les mêmes pour tous. Il y en a qui sont scolarisés dans leur pays, d’autres qui ont moins eu la chance , nuance l’enseignante. Elle ajoute que lors d’une activité de lecture, elle utilise parfois quatre textes différents pour que ça corresponde aux besoins de chacun , ce qui demande énormément de préparation en amont.

Ouvrir en mode plein écran Michèle St-Pierre est à la tête de la classe de francisation de l'école l'Estran à Rimouski depuis maintenant huit ans. Photo : Radio-Canada

L’objectif est que les enfants fréquentent éventuellement une classe régulière dans leur école de quartier, mais ils doivent d’abord accéder au quatrième et dernier échelon de compétence en français. Quand ils atteignent un palier trois, ils sont déjà bons pour comprendre. [...] Quand ils atteignent le niveau quatre, ils peuvent comprendre un vocabulaire de discipline scolaire , explique Michèle Saint-Pierre.

Ça prend vraiment des routines établies avec de la répétition.

Au quotidien, celle que les enfants appellent Mme Michèle peut compter sur l’aide d’une technicienne en éducation spécialisée. Actuellement, la classe accueille aussi deux stagiaires et cette aide est la bienvenue. On est quatre adultes pour 12 enfants puis personne n’est au chômage. On travaille fort! , lance l’enseignante dans un grand éclat de rire. Je suis vraiment en soutien avec l’enseignante au niveau des apprentissages, des comportements. Je suis avec les élèves toute la journée, tant en éducation physique qu’à la récréation , explique l’éducatrice spécialisée Rosalie Lévesque.

Ouvrir en mode plein écran La classe de francisation de Rimouski permet aussi à de jeunes réfugiés et immigrants de découvrir la culture québécoise, notamment en pratiquant des sports d'hiver. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Les yeux de Michèle Saint-Pierre brillent de fierté lorsqu’elle parle de ses petits protégés. Ils apprennent tellement rapidement. L’oral surtout. Ça va vite. À Noël souvent, on se comprend puis on est capable d’avoir des conversations , affirme l’enseignante.

Pour certains, comme ils sont déjà scolarisés, ça va encore plus vite parce qu’ils ne font que coller des mots en français sur ce qu’ils connaissent déjà.

Cependant, certains enfants arrivent directement de camps de réfugiés et n’ont jamais eu la chance d’être scolarisés. On commence de la base parce que même dans leur langue, ils sont analphabètes , précise l’enseignante.