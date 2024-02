La maison allumette de Hull pourra être démolie, tranche la Cour supérieure

Sa fondation est fissurée, sa structure s’effrite et un de ses murs est en voie de s’effondrer. L’heure de la démolition a sonné pour la maison allumette du 207 rue Notre-Dame-de-l’Île, à Gatineau, tranche la Cour supérieure du Québec.

La maison datant de 1910 est répertoriée sur la liste du patrimoine bâti de Gatineau depuis 2008 et est inhabitée depuis 2021.

La construction est dangereuse pour la sécurité des personnes [...] le seul remède utile est sa démolition , écrit le Tribunal dans sa décision rendue, lundi dernier.

Le jugement clôt le plus récent chapitre du conflit entre l’entreprise Gestion NDI Champlain inc. et la Ville de Gatineau.

L’entreprise a acquis la maison en 2020 afin d’y construire un immeuble d’habitations de dix étages et comprenant 159 unités. Elle demandait depuis plus d’un an l’autorisation de démolir le bâtiment.

Face au refus du comité de démolition de la Ville de Gatineau et du conseil municipal, Gestion NDI Champlain inc. s’était finalement tournée vers la Cour supérieure en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Une construction dangereuse, mais un souvenir à préserver

En plus du risque pour les visiteurs, le risque d’effondrement est réel et imminent , conclut la Cour après une analyse des expertises lui ayant été présentées.

La décision présente d’ailleurs les extraits d’un rapport d’ingénierie, commandé par la Ville et Gestion NDI Champlain inc. dans lesquels un expert note la présence potentielle d’amiante , des infiltrations d’eau , ainsi qu’un risque d’effondrement du mur droit [qui] est dangereusement incliné vers le bâtiment voisin .

Le Tribunal met tout de même l’accent sur l’aspect patrimonial de la maison allumette.

L’utilité de la bâtisse réside dans la conservation et la diffusion de son caractère patrimonial, de ses caractéristiques historiques et sociales témoignant d’une époque significative pour la collectivité actuelle et future , écrit la Cour.

Cela n’empêche toutefois pas sa démolition, selon elle, puisque la maison pose un risque pour la sécurité des personnes, notamment à l'édifice voisin qui est habité.

Afin de préserver des traces de la maison, le Tribunal ordonne à Gestion NDI Champlain inc. de conserver virtuellement le bâtiment en prenant des photographies numériques 3D des éléments patrimoniaux et [en prélevant] des échantillons d’intérêt identifiés par le Centre de conservation du Québec .

Le processus de conservation numérique devra être complété d’ici le 15 avril, avant la démolition de la maison.

La Ville de Gatineau a, quant à elle, 30 jours à compter de la date du jugement pour porter en appel la décision de la Cour supérieure.