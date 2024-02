La maison d’enfance de René Lévesque... toujours à l’abandon?

Aucune rénovation majeure n’a encore été faite à la maison d’enfance de René Lévesque, située à New Carlisle, depuis que Québec en a fait l’acquisition en septembre 2021.

Le ministère de la Culture et des Communications avait pourtant promis un budget de 800 000 $ pour rénover le bâtiment patrimonial, qui a été laissé à l’abandon pendant plusieurs années.

Quelques mois après son acquisition, en novembre 2021, le Ministère avait octroyé un contrat à la Société québécoise des infrastructures (SQI) et laissait entendre que les travaux débuteraient sous peu.

Mais seulement quelques travaux de sécurisation des lieux ont été faits, selon Gaétan Lelièvre, président du conseil d’administration de l’Espace René-Lévesque, un musée consacré à la vie de l’ancien politicien et journaliste à New Carlisle.

On a mis des panneaux pour fermer les fenêtres et les ouvertures, on est venu mettre des bâches en plastique sur la couverture pour empêcher le plus possible l’infiltration d’eau, mais ce sont des travaux extrêmement basiques et le bâtiment continue de se détériorer et ce n’est pas très efficace , relate-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Gaétan Lelièvre est aussi un ancien député de Gaspé pour le Parti québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une ouverture dans la toiture aurait aussi été couverte, selon le maire de New Carlisle, David Thibault, qui s’étonne que la restauration ne soit pas plus entamée, vu l’ampleur de la tâche.

De l’eau s’est infiltrée à l’intérieur pendant des années et il y a de la moisissure à la grandeur du bâtiment, donc ça prend une grosse décontamination pour repartir à neuf , explique-t-il.

Le bâtiment a été à l’abandon pendant 30 ans […] Il fait partie du paysage de la municipalité et ça a l’air d’une maison abandonnée, mais avec une belle pancarte du gouvernement […] L’état du bâtiment est déplorable et l’image que ça porte est déplorable.

Ouvrir en mode plein écran Québec a fait l'acquisition du bâtiment en 2021. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Gaétan Lelièvre indique qu’au moins la moitié des visiteurs de l’Espace René-Lévesque demandent à voir également la maison d’enfance de l’ancien premier ministre. Cette maison pourrait représenter un important attrait touristique, selon lui et M. Thibault.

Peu de communication

Gaétan Lelièvre dit avoir fait des démarches auprès du ministère de la Culture dès 2021 pour lui offrir sa collaboration dans ce dossier, mais il a le sentiment d’être ignoré par Québec depuis.

On trouve que c’est long et on ne veut pas non plus se ramasser dans une situation où le Ministère va décider à partir de Québec ce qui va se passer dans cette maison-là , s’impatiente M. Lelièvre.

Il estime que le milieu local, autant la Municipalité de New Carlisle que le musée, doit être consulté pour la suite du projet.

On n’est pas reconnus à notre juste valeur.

Même son de cloche du côté du maire de New Carlisle, qui dit ne pas avoir beaucoup de suivis de la part du gouvernement dans ce processus de restauration.

On est directement impliqué dans ce projet-là, mais on est mis de côté et c’est le Ministère qui s’organise avec ça comme il peut. On n’en entend pas parler et on n’est pas consulté , explique David Thibault.

C’est un bâtiment dans notre cour, qui fait partie de l’histoire de la municipalité de New Carlisle et c’est souvent à l’hôtel de ville que les touristes débarquent pour savoir où est l’emplacement de cette maison-là.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de New Carlisle, David Thibault, souhaite plus de concertation dans ce dossier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Thibault veut, tout comme M. Lelièvre, un peu plus de collaboration et de concertation entre les parties.

L’idéal serait d’avoir un dialogue ouvert et une équipe de travail qui se rencontre régulièrement pour se dire où on est rendu dans notre échéancier pour savoir on s’enligne vers quoi, dans combien de temps et ça va coûter combien , propose-t-il.

La SQI , quant à elle, n’a pas encore répondu à nos demandes de renseignements.

Motion adoptée l’Assemblée nationale

Le Parti québécois a déposé mardi, à l’Assemblée nationale, une motion pour rappeler au gouvernement de la CAQ ses obligations en ce qui a trait à ce projet.

La motion, qui a été adoptée, rappelle au gouvernement l’importance de préserver et de mettre en valeur cette propriété où l’ancien premier ministre a passé son enfance.

Dans le libellé de la motion, le PQ mentionne que le propriétaire de la résidence, le gouvernement du Québec, a la responsabilité légale en vertu de la loi sur le patrimoine culturel de ­prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale des biens classés en sa possession .

Avec cette motion adoptée, l’Assemblée nationale demande au gouvernement de réaliser urgemment les travaux nécessaires à la préservation et à la mise en valeur de la maison d’enfance de René Lévesque.