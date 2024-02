Alphabétisation : une étudiante de Lévis honorée à l’Assemblée nationale

Une étudiante de Lévis a été honorée par le premier ministre François Legault à l’Assemblée nationale. Djénébou Drabo est récipiendaire du Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération 2023.

Je vis au Canada depuis sept ans et j'ai 36 ans. Je suis une femme mariée avec trois enfants en bas âge , voilà comment Djénébou Drabo a entamé sa lettre de candidature lorsqu’elle s’est inscrite pour recevoir le prix.

Originaire de la Côte d’Ivoire, elle parlait surtout son dialecte à son arrivée au Québec. Je pouvais juste dire "je mange, je vais, je viens, j'arrive", mais [je ne parlais] pas le français où il faut vraiment aller chercher un emploi avec ça, se souvient-elle.

C’est lors de sa dernière grossesse et de son congé de maternité que la décision de changer de vie a fait son chemin. Elle était motivée par le désir d’accéder à de nouvelles occasions. Je ne faisais que les petits boulots, les boulots qui n'étaient pas faits pour moi, mais pour l'argent je le faisais , raconte-t-elle.

Djénébou Drabo a été honorée mardi à l'Assemblée nationale par le premier ministre et le ministre de l'Éducation.

Trois ans de travail et de sacrifices

Djénébou Drabo s’est inscrite au Centre d'éducation des adultes des Navigateurs et l’a fréquenté durant trois ans, marqués par les sacrifices.

Côté financier, c'était un peu compliqué, parce qu’il fallait aller à l'école à temps plein , se rappelle-t-elle. Et puisque son conjoint travaille de soir, elle devait en plus s’occuper de la routine avec les enfants.

Ces sacrifices ont porté leurs fruits en lui permettant de développer tranquillement sa confiance et son autonomie. Au début, je n’avais pas confiance en moi. Quel que soit ce que je faisais, je me disais que ce ne serait pas bon. C'était mon conjoint qui prenait les décisions pour moi , se souvient-elle.

Tout cela a bien changé. Depuis que j'ai commencé l'école chez les adultes, même quand les lettres arrivent, j'appelle, je me renseigne [...], j'essaie de faire ça seule , explique-t-elle, avec une note de fierté dans la voix.

Djénébou Drabo complètera sa formation professionnelle en assistance à la personne en établissement et à domicile ce printemps.

Ne jamais baisser les bras

Djénébou Drabo complète actuellement un DEP en assistance à la personne. Elle devrait obtenir son diplôme au printemps, ce qui lui ouvrira permettra de toucher à son rêve : travailler avec les aînés.

La reconnaissance mercredi de son parcours par le premier ministre François Legault a couronné son parcours parsemé de sacrifices.

J'étais vraiment émue d'arriver jusque là, de prendre une photo avec le premier ministre, de saluer le premier ministre. Comme on dit chez nous, je ne vais plus me laver les mains, parce que j'ai salué une personne de grande société! , s'exclame-t-elle en riant.

Et a-t-elle un message pour les autres personnes qui souhaitent entamer un parcours en alphabétisation?

Ça serait de ne jamais baisser les bras. Quel que soit ce qui se passe, si tu sais ce que tu veux, continue là-dedans. C'est toujours dur, mais ne baisse pas les bras , déclare-t-elle les yeux brillants.

avec les informations de Guylaine Bussière