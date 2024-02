L’entreprise Canada Nickel construira d’ici la fin de 2027 une usine de traitement du nickel et une usine de production d'acier inoxydable et d'alliages près de Timmins, pour approvisionner l’industrie des véhicules électriques et d’autres industries.

C’est vraiment le chaînon manquant , affirme Mark Selby, le PDG de Canada Nickel, une entreprise qui possède d'importants gisements de nickel près de Timmins, connu sous le nom de projet Crawford.

Il y a une société [...] qui a classé le Canada au premier rang pour les investissements dans la chaîne d’approvisionnement pour les véhicules électriques, devant la Chine , explique-t-il.

La pièce maîtresse manquante, c’est l’étape où l’on prend les minerais et qu’on les transforme en produits utilisables.

Selon un communiqué, l’usine de traitement de nickel sera la plus grande en Amérique du Nord et traitera dans un premier temps le minerai provenant de mines déjà en activité.

Ouvrir en mode plein écran La majeure partie des gisements de l'entreprise Canada Nickel se trouvent entre les villes de Timmins et de Cochrane. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mark Selby affirme que les deux usines seront carboneutres, grâce à la séquestration du dioxyde de carbone dans les résidus produits par l’exploitation de ses gisements de nickel.

Ce qui est le plus excitant, c'est qu'avec les roches qui constituent notre gisement, nous avons mis au point un processus qui nous permet de stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par année , a-t-il expliqué.

Le PDG de Canada Nickel affirme que les études d'ingénierie devraient être terminées d’ici la fin de l’année, et que la première phase de production de nickel devrait commencer au début de 2027.

Selon Mark Selby, les deux usines auront atteint un rythme de production optimal à temps pour le démarrage et l’accélération du projet Crawford, prévus pour la fin de l'année 2027.

Nous nous attendons à pouvoir financer la majeure partie du capital dont nous avons besoin pour faire avancer rapidement ce projet à travers les prochaines étapes grâce à diverses sources gouvernementales.

C’est une occasion phénoménale de faire croître l’économie , a déclaré George Pirie, ministre des Mines et ancien maire de Timmins.

Il rappelle que le Nord de l’Ontario est riche en minéraux critiques, utilisés notamment pour les batteries de véhicules électriques, comme le lithium. Nous avons dans notre région ce dont le monde a besoin pour alimenter la révolution des véhicules électriques.

Canada Nickel a par ailleurs établi un partenariat avec la Nation Taykwa Tagamou, une communauté autochtone située près de Timmins.

Depuis le tout début de l'aventure de Canada Nickel, notre partenariat s'est fondé sur le respect mutuel et sur la garantie que notre traité serait honoré et que nous aurions un véritable siège à la table des décisions , a déclaré Bruce Archibald, le chef de la Nation Taykwa Tagamou.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC