Un lac salé en C.-B. pourrait aider à comprendre les origines de la vie sur Terre

Une nouvelle étude de la revue Communications Earth & Environment s'interroge sur les origines de la vie sur Terre. Il s'avère que la réponse se trouve peut-être dans un petit lac de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

Charles Darwin a théorisé le fait que la vie aurait pu émerger dans un petit étang chaud avec le bon mélange de produits chimiques et d'énergie.

Cet étang pourrait être le lac Last Chance, profond de seulement 30 centimètres et situé à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Kamloops.

Nous essayons de répondre à l'une des plus grandes questions sans réponse de la science : d'où venons-nous? , explique David Catling, principal auteur de l'étude.

Berceau de la vie

Une étude récente de l'Université de Washington (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a démontré que le lac réunissait les conditions idéales pour être ce que les scientifiques appellent un berceau de la vie , c'est-à-dire un endroit où la vie aurait pu émerger spontanément il y a des milliards d'années.

Ouvrir en mode plein écran La majeure partie de l'eau du lac Last Chance s'évapore pendant l'été, formant une plaine salée. Photo : Zack Cohen

Cocktail unique

Selon les chercheurs, le lac Last Chance contient certains éléments clés de ce cocktail : il contient des niveaux élevés de sel, des minéraux provenant de la plaine volcanique sur laquelle il repose – le plateau Cariboo – et une très forte concentration de phosphate. C'est un élément essentiel de l' ADN , et aussi un composant clé des membranes cellulaires.

Mais selon M. Catling, pour que la vie puisse se développer, les concentrations de phosphate doivent être de 100 à un million de fois supérieures à celles que l'on trouve normalement dans les masses d'eau sur Terre.

Ouvrir en mode plein écran Un morceau de croûte de sel est tenu par l'un des chercheurs. On peut voir des algues vertes au milieu, et des sédiments noirs au fond. Photo : David Catling

Bien qu'il existe plusieurs plans d'eau à forte teneur en phosphate sur Terre, l'équipe a découvert que le lac Last Chance présentait les concentrations les plus élevées jamais enregistrées.

C'est un peu de chance et de persévérance qui nous a permis de trouver cette information.

L'équipe a visité le lac à trois reprises au cours de différentes saisons. Elle a constaté que le lac gèle en hiver et s'assèche pour former une plaine salée à la fin de l'été, lorsque les concentrations de phosphate sont les plus élevées. Selon M. Catling, ces lacs à forte teneur en phosphate auraient été plus courants sur Terre il y a environ 4 milliards d'années.

Publicité

Tout semble s'être mis en place , remarque l'expert. Ce que nous pensions être en train de se produire est effectivement en train de se passer.

Cheminées hydrothermales

Torah Kachur, chroniqueuse scientifique à CBC /Radio-Canada, explique que la théorie du petit étang chaud est l'une des nombreuses tentatives d'explication des débuts de la vie sur Terre.

Une autre hypothèse populaire est que la vie a été créée à partir de cheminées hydrothermales à haute pression et à forte densité minérale situées au fond des océans.

Selon elle, même si les lacs comme le Last Chance n'ont pas la même énergie à haute pression qu'une cheminée hydrothermale, ils possèdent tous les ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie. Lorsque Darwin suggère quelque chose – il avait raison sur beaucoup de choses – nous l'ajoutons à la liste de ce que nous devons étudier davantage , admet Mme Kachur.

Avec les informations de Michelle Gomez