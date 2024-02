Guy Grenier a été congédié de son poste de secrétaire général de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dans la foulée du scandale des dépenses qui avait éclaté à l’automne.

Le chargé des affaires publiques pour l'organisme, Gabriel Martre-Dufour, confirme qu'il s'est fait mettre à la porte le 5 février dernier par le président intérimaire, Philippe Bourke, en poste depuis le 22 janvier.

M. Grenier était secrétaire général de l' OCPM depuis janvier 2023. Il sera remplacé par un employé de la Ville de Montréal qui assurera l'intérim.

Il devient la dernière tête dirigeante à quitter l'organisation, après la destitution de l'ex-présidente, Isabelle Beaulieu, en novembre dernier. Le sommaire décisionnel en lien avec la destitution de Mme Beaulieu ne disait rien à l'époque sur l'avenir de Guy Grenier au sein de l' OCPM , et ce, malgré sa grande implication dans le dossier des dépenses douteuses de l'organisme.

Une série de dépenses controversées

L'affaire autour de l' OCPM a débuté lorsque des révélations de dépenses importantes ont été rendues publiques au sujet de Dominique Ollivier, présidente de l'organisme de 2014 à 2021. Elle a d'ailleurs démissionné de la présidence du comité exécutif de la Ville de Montréal dans la foulée de ces révélations.

L'attention avait été ensuite portée sur Guy Grenier et Isabelle Beaulieu. Cette dernière présidait l'organisme depuis 2022. Bon nombre de personnes réclamaient leur départ, notamment la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qui les invitait à réfléchir à leur avenir .

Je tiens à réitérer que Mme Beaulieu et M. Grenier doivent prendre acte du bris de confiance avec la population. Il est clair que Mme Beaulieu et M. Grenier ne devraient plus diriger l’ OCPM , avait-elle dit à l'époque.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait aussi incité la présidente et le secrétaire général à démissionner de leurs postes.