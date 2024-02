Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a annoncé mercredi un soutien financier de 28 millions de dollars afin de limiter les vols d’automobiles au pays.

Avec cette somme, le gouvernement du Canada dit vouloir développer de nouveaux outils technologiques, dont des outils de détection et des outils analytiques avancés, tels que l'intelligence artificielle . Ottawa dit aussi vouloir renforcer la collaboration de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avec les forces policières locales et avec les agences internationales.

Des détails de l'investissement annoncé : 5,9 millions de dollars iront à l'augmentation des capacités en matière de renseignement criminel de l' ASFC.

5,9 millions de dollars viendront appuyer les agents qui font les inspections des conteneurs.

4 millions de dollars iront au développement de nouvelles technologies.

3,5 millions de dollars permettront d'augmenter la capacité d'examiner des conteneurs (plus précisément dans la grande région de Toronto).

Mardi, le chef de l'opposition officielle conservatrice s'était présenté au port de Montréal – lieu clé dans de nombreux cas de vol d'automobiles – pour promettre un rehaussement de la sécurité dans les ports. Afin de répondre à la mauvaise gestion des ports fédéraux par Justin Trudeau , Pierre Poilievre a affirmé qu'il comptait acheter deux dizaines d'appareils à rayons X et embaucher 75 personnes pour les faire fonctionner, principalement à Montréal, mais aussi à Halifax, à Vancouver et à Prince Rupert.

Interrogé pour savoir si l'annonce de l'investissement de 28 millions de dollars avait été provoquée par les déclarations de M. Poilievre la veille, Dominic LeBlanc a affirmé mercredi que la lutte contre les vols d'automobiles ne datait pas d'hier.

M. Poilievre n'a pas le monopole de l'idée qu'il existe des technologies pouvant aider l'Agence des services frontaliers du Canada. Nous en parlons avec les responsables depuis des mois , a-t-il tranché.

Une annonce la veille d'un sommet

Cette annonce survient la veille de la tenue d'un « sommet sur les vols d'automobiles » créé par le gouvernement. L'événement, qui se tiendra à Ottawa, regroupera des chefs des forces de l'ordre, des ministres provinciaux, des élus municipaux et des représentants des secteurs de l'industrie automobile et de l'assurance , a affirmé le ministre en conférence de presse.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le maire de Laval, Stéphane Boyer, ainsi que les chefs des services de police de Montréal, de Laval et de Gatineau seront notamment présents, a aussi précisé Dominic LeBlanc. Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, sera également sur place.

La semaine dernière, le chef conservateur avait tourné le sommet en dérision. Dieu merci : des politiciens, des bureaucrates et des lobbyistes se rassembleront tous et vous enverront la facture de leurs chambres d'hôtel. Ne vous inquiétez pas : un sommet est en cours , avait alors lancé Pierre Poilievre.

En conférence de presse, Dominic LeBlanc et ses collègues présents ont tenu à souligner que la présence de représentants de l'industrie de l'automobile et les discussions à venir concernant le développement de nouvelles technologies démontraient la pertinence du sommet.

Un phénomène en croissance

Le vol de véhicules est un problème qui prend de l’ampleur en Ontario, au Québec et dans l’ensemble du pays. De plus en plus, le crime organisé est impliqué dans ces vols, et les produits de ces crimes sont utilisés pour financer d’autres activités illégales , rappelle l'Agence des services frontaliers du Canada dans un communiqué.

Les données fournies par l'Agence des services frontaliers du Canada illustrent une augmentation du nombre de véhicules volés interceptés au fil des ans, et ce, dans tout le pays. S'il était de 351 en 2016, il est passé à 766 en 2019, puis à 1806 en 2023.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement fédéral a multiplié les déclarations concernant le phénomène des vols d’automobiles. Outre la création d'un sommet, il a annoncé la semaine dernière une aide de 121 millions de dollars à la police en Ontario pour lutter contre la violence armée, les gangs et les vols de voitures.

Avec les informations de Christian Noël